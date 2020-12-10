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В одеському кафе чоловік погрожував вибухом і вимагав поліцію

Четвер, 10 грудня 2020, 13:58

В Одесі поліцейські затримали чоловіка, який в закладі громадського харчування заявив про загрозу безпеці людей.

Джерело: Приморський відділ поліції в місті Одеса

Деталі: Правопорушник, тримаючи руку під курткою, повідомив адміністрації кафе, що у нього граната, яку він збирається підірвати, і почав вимагати викликати поліцію.

Зазначається, що в дію була введена спеціальна поліцейська операція. Після кількахвилинних перемовин чоловіка затримали.

Вибухових пристроїв у громадянина правоохоронці не виявили. Зі слів чоловіка, до неправомірних дій його підштовхнуло складне життя.

Правопорушнику загрожує  позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Українська правда
Теми: Одеса


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