В одеському кафе чоловік погрожував вибухом і вимагав поліцію

В Одесі поліцейські затримали чоловіка, який в закладі громадського харчування заявив про загрозу безпеці людей.

Джерело: Приморський відділ поліції в місті Одеса

Деталі: Правопорушник, тримаючи руку під курткою, повідомив адміністрації кафе, що у нього граната, яку він збирається підірвати, і почав вимагати викликати поліцію.

Зазначається, що в дію була введена спеціальна поліцейська операція. Після кількахвилинних перемовин чоловіка затримали.

Вибухових пристроїв у громадянина правоохоронці не виявили. Зі слів чоловіка, до неправомірних дій його підштовхнуло складне життя.

Правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від двох до шести років.