Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В одеському кафе чоловік погрожував вибухом і вимагав поліцію

Четвер, 10 грудня 2020, 12:58
В одеському кафе чоловік погрожував вибухом і вимагав поліцію

В Одесі поліцейські затримали чоловіка, який в закладі громадського харчування заявив про загрозу безпеці людей.

Джерело: Приморський відділ поліції в місті Одеса

Деталі: Правопорушник, тримаючи руку під курткою, повідомив адміністрації кафе, що у нього граната, яку він збирається підірвати, і почав вимагати викликати поліцію.

Зазначається, що в дію була введена спеціальна поліцейська операція. Після кількахвилинних перемовин чоловіка затримали.

Вибухових пристроїв у громадянина правоохоронці не виявили. Зі слів чоловіка, до неправомірних дій його підштовхнуло складне життя.

Правопорушнику загрожує  позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Українська правда
Теми: Одеса
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Усі новини...
Одеса
В Одесі військові побили й затримали чоловіка: в ТЦК визнали перевищення повноважень
У Києві та Одесі викрито мережу підпільних покер-клубів, які прикривалися спортивним покером
Російські "Шахеди" атакували порт Одеси: пошкодили зерновий термінал
Останні новини
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
10:49
Формула майбутнього: як під час війни 13 математиків будують в Україні центр передових досліджень
10:44
відеоПереможець "Молодості". Вийшов трейлер української драми "Як там Катя?"
10:36
Три пункти пропуску з Польщі досі заблоковані, у чергах стоять 2600 фур
10:26
Здала важкопоранених бійців ЗСУ у полон: лікарка з Маріуполя отримала довічний термін
10:25
"Українська правда" вчетверте оголосить переможців своєї премії
10:20
Люди можуть бути "жайворонками" завдяки успадкованим генам неандертальців – дослідження
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
Усі новини...
Реклама: