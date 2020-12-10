В одеському кафе чоловік погрожував вибухом і вимагав поліцію
Четвер, 10 грудня 2020, 13:58
В Одесі поліцейські затримали чоловіка, який в закладі громадського харчування заявив про загрозу безпеці людей.
Джерело: Приморський відділ поліції в місті Одеса
Деталі: Правопорушник, тримаючи руку під курткою, повідомив адміністрації кафе, що у нього граната, яку він збирається підірвати, і почав вимагати викликати поліцію.
Зазначається, що в дію була введена спеціальна поліцейська операція. Після кількахвилинних перемовин чоловіка затримали.
Вибухових пристроїв у громадянина правоохоронці не виявили. Зі слів чоловіка, до неправомірних дій його підштовхнуло складне життя.
Правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від двох до шести років.
Українська правда