В одесском кафе мужчина угрожал взрывом и требовал полицию
Четверг, 10 декабря 2020, 12:58
В Одессе полицейские задержали мужчину, который в кафе заявил об угрозе безопасности людей.
Источник: Приморский отдел полиции в городе Одесса
Детали: Правонарушитель, держа руку под курткой, сообщил администрации кафе, что у него граната, которую он собирается взорвать, и потребовал вызвать полицию.
Отмечается, что в действие была введена специальная полицейская операция. После непродолжительных переговоров мужчину задержали.
Взрывных устройств у гражданина правоохранители не обнаружили. По словам мужчины, к неправомерным действиям его подтолкнула сложная жизнь.
Правонарушителю грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.
Украинская правда