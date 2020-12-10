В одесском кафе мужчина угрожал взрывом и требовал полицию

В Одессе полицейские задержали мужчину, который в кафе заявил об угрозе безопасности людей.

Источник: Приморский отдел полиции в городе Одесса

Детали: Правонарушитель, держа руку под курткой, сообщил администрации кафе, что у него граната, которую он собирается взорвать, и потребовал вызвать полицию.

Отмечается, что в действие была введена специальная полицейская операция. После непродолжительных переговоров мужчину задержали.

Взрывных устройств у гражданина правоохранители не обнаружили. По словам мужчины, к неправомерным действиям его подтолкнула сложная жизнь.

Правонарушителю грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.