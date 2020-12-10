У трьох областях обмежили рух великого транспорту через ожеледь

У зв’язку з несприятливими погодними умовами 10 грудня "Укравтодор" тимчасово обмежив рух вантажного автотранспорту та автобусів на дорогах державного значення у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Джерело: "Укравтодор"

Деталі: У Хмельницькій області на дорогах державного значення обмеження діють із 8-ї ранку четверга, а в Тернопільський області – з 10-ї години ранку.

Також у Рівненській області на дорогах державного значення тимчасово обмежено рух для пасажирських автобусів та великогабаритних вантажних засобів у зв‘язку з "аномальними опадами у вигляді дощу та мокрого снігу, який миттєво утворює ожеледь".

Дороги обробляють протиожеледними матеріалами.

Із 14:00 скасовано обмеження для руху дорогами державного значення загального користування Хмельницької області. Дорожнє покриття оброблене протиожеледними матеріалами. Рух автодорогами забезпечено.