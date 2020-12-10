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В трех областях ограничили движение крупного транспорта из-за гололеда

Четверг, 10 декабря 2020, 13:51
В трех областях ограничили движение крупного транспорта из-за гололеда

В связи с неблагоприятными погодными условиями 10 декабря "Укравтодор" временно ограничил движение грузового автотранспорта и автобусов на дорогах государственного значения в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Источник: "Укравтодор"

Детали: В Хмельницкой области на дорогах государственного значения ограничения действуют с 8 утра четверга, а в Тернопольской области – с 10 часов утра.

Также в Ровенской области на дорогах государственного значения временно ограничено движение для пассажирских автобусов и крупногабаритных грузовых средств в связи с "аномальными осадками в виде дождя и мокрого снега, который мгновенно образует гололед".

Дороги обрабатывают противогололедными материалами.

С 14:00 отменены ограничения для движения по дорогам государственного значения общего пользования Хмельницкой области. Дорожное покрытие обработано противогололедными материалами. Движение по автодорогам обеспечено.

УП, обновлено
Темы: дорогипогодаУкравтодор
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