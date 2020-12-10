В трех областях ограничили движение крупного транспорта из-за гололеда
В связи с неблагоприятными погодными условиями 10 декабря "Укравтодор" временно ограничил движение грузового автотранспорта и автобусов на дорогах государственного значения в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях.
Источник: "Укравтодор"
Детали: В Хмельницкой области на дорогах государственного значения ограничения действуют с 8 утра четверга, а в Тернопольской области – с 10 часов утра.
Также в Ровенской области на дорогах государственного значения временно ограничено движение для пассажирских автобусов и крупногабаритных грузовых средств в связи с "аномальными осадками в виде дождя и мокрого снега, который мгновенно образует гололед".
Дороги обрабатывают противогололедными материалами.
С 14:00 отменены ограничения для движения по дорогам государственного значения общего пользования Хмельницкой области. Дорожное покрытие обработано противогололедными материалами. Движение по автодорогам обеспечено.