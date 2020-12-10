В трех областях ограничили движение крупного транспорта из-за гололеда

В связи с неблагоприятными погодными условиями 10 декабря "Укравтодор" временно ограничил движение грузового автотранспорта и автобусов в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Источник: "Укравтодор"

Детали: В Хмельницкой области на дорогах государственного значения ограничения действуют с 8 утра четверга, а в Тернопольской области – с 10 часов утра.

Также в Ровенской области на дорогах государственного значения временно ограничено движение для пассажирских автобусов и крупногабаритных грузовых средств в связи с "аномальными осадками в виде дождя и мокрого снега, который мгновенно образует гололед".

Дороги обрабатывают противогололедными материалами.

О снятии ограничений обещают сообщить дополнительно.