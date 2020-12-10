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У Росії можуть створити свій аналог ЄСПЛ

Четвер, 10 грудня 2020, 13:56
У Росії можуть створити свій аналог ЄСПЛ

Президент РФ Володимир Путін підтримав ідею створення російського аналога Європейського суду з прав людини, але вважає, що вона вимагає опрацювання.

Джерело: Путін, якого цитує російський "Інтерфакс"

Деталі: За словами Путіна, цю ідею "треба пропрацювати", оскільки її реалізація вимагатиме і фінансування, і "певних змін".

В ході зустрічі член Ради з прав людини при президенті РФ Євген Мисловський також пропонував розглянути можливість створення інституту слідчого судді, який міг би здійснювати нагляд за проведенням слідства і дізнання. Путін у відповідь нагадав, що такий інститут вже існував у Росії за часів імператора Олександра II.

Пряма мова: "Він не прижився у нас, цей інститут, він почав згасати і поступово зник. І ви правильно сказали, що можна собі уявити, що і в цьому випадку будуть порушення. Це не панацея від запобігання негативним явищам у сфері слідства і дізнання".

Нагадаємо: Росія - єдина країна Ради Європи, де законодавчо (з 2015 року) встановлено право влади не виконувати рішення ЄСПЛ.

Теми: Росіясуд
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