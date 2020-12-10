Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Росії можуть створити свій аналог ЄСПЛ

Четвер, 10 грудня 2020, 14:56

Президент РФ Володимир Путін підтримав ідею створення російського аналога Європейського суду з прав людини, але вважає, що вона вимагає опрацювання.

Джерело: Путін, якого цитує російський "Інтерфакс"

Деталі: За словами Путіна, цю ідею "треба пропрацювати", оскільки її реалізація вимагатиме і фінансування, і "певних змін".

В ході зустрічі член Ради з прав людини при президенті РФ Євген Мисловський також пропонував розглянути можливість створення інституту слідчого судді, який міг би здійснювати нагляд за проведенням слідства і дізнання. Путін у відповідь нагадав, що такий інститут вже існував у Росії за часів імператора Олександра II.

Пряма мова: "Він не прижився у нас, цей інститут, він почав згасати і поступово зник. І ви правильно сказали, що можна собі уявити, що і в цьому випадку будуть порушення. Це не панацея від запобігання негативним явищам у сфері слідства і дізнання".

Нагадаємо: Росія - єдина країна Ради Європи, де законодавчо (з 2015 року) встановлено право влади не виконувати рішення ЄСПЛ.

Теми: Росіясуд


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоМаруся Звіробій приєдналася до команди Порошенка та балотуватиметься в Раду

Венеційська комісія радить Україні змінити закон про Конституційний суд

Новини 10 грудня: придбання вакцини в Україні, план застосування військ РФ і Білорусі

Голові Волинської ОДА висловили недовіру

Екстрадиція Бахматюка: НАБУ розцінило дії Офісу генпрокурора як спробу саботажу

Міноборони про Бутусова: Немає вакансій, які відповідають рівню його амбіцій

Усі новини...
Росія
Рейтинг Путіна серед російської молоді різко впав
Лукашенко схвалив план застосування угруповання військ РФ і Білорусі
Туреччина відмовилась від російської вакцини проти COVID-19
Останні новини
02:11
Фото ВідеоSpaceX показала уламки космічного корабля Starship SN8, який розбився при посадці
01:57
Фото, ВідеоЗатримано банду, якою керували "вори в законі" із Росії
01:15
Нацрада винесла попередження каналам, пов’язаним із Медведчуком
00:30
ВідеоВенедіктова не доплатила за проживання на держдачі, на яку й так мала "знижку" – "Схеми"
23:59
"Зоря" програла свій останній матч у Лізі Європи
23:47
Крижаний дощ у Києві: літаки відмовляються сідати в аеропортах
23:13
Португалія виплатить компенсацію родині українця, вбитого в аеропорту Лісабона
22:48
відеоМаруся Звіробій приєдналася до команди Порошенка та балотуватиметься в Раду
22:23
Шмигаль обговорив з представниками кримських татар стратегію деокупації
22:06
Новини економіки: залізничні квитки дорожчатимуть, безробіття зростає
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!