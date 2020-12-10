Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В России могут создать свой аналог ЕСПЧ

Четверг, 10 декабря 2020, 14:56

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания российского аналога Европейского суда по правам человека, но считает, что она требует проработки.

Источник: Путин, которого цитирует российский "Интерфакс"

Детали: По словам Путина, эту идею "надо проработать", так как ее реализация потребует и финансирования, и "определенных изменений".

В ходе встречи член Совета по правам человека при президенте РФ Евгений Мысловский также предлагал рассмотреть возможность создания института следственного судьи, который мог бы осуществлять надзор за проведением следствия и дознания. Путин в ответ напомнил, что такой институт уже существовал в России при императоре Александре II.

Прямая речь: "Он не прижился у нас, этот институт, он начал угасать и постепенно ушел. И вы правильно сказали, что можно себе представить, что и в этом случае будут нарушения. Это не панацея от предотвращения негативных явлений в сфере следствия и дознания".

Напомним: Россия — единственная страна Совета Европы, где законодательно (с 2015 года) установлено право властей не исполнять решение ЕСПЧ.

Темы: Росcиясуд


powered by lun.ua
Главное сегодня

Попытка подкупа главы Фонда госимущества: подозреваемого арестовали с залогом

Укрзализныця планирует увеличить цены на билеты в следующем году

Оккупанты Крыма дали владельцу канала ATR 19 лет колонии

С COVID госпитализировали рекордное количество украинцев, новых случаев – 13 371

Обновлено от 12:30 ВидеоПрототип корабля SpaceX Starship разбился при посадке, но все необходимые данные получены

Пандемия: Украина входит в топ-10 стран по числу новых больных за сутки

Все новости...
Росcия
Рейтинг Путина среди российской молодежи резко упал
Лукашенко одобрил план применения группировки войск РФ и Беларуси
Турция отказалась от российской вакцины против COVID-19
Последние новости
15:12
СБУ проводит обыски у экс-главы Одесского облсовета
15:08
НБУ сохранил ставку на уровне 6% годовых
15:02
фото, видеоПолиция назвала вероятную причину аварии самолета на Тернопольщине
14:56
В России могут создать свой аналог ЕСПЧ
14:51
В трех областях ограничили движение крупного транспорта из-за гололеда
14:46
Украинцы могут заказать новогоднее поздравление, которое покажут на колокольне Софии Киевской
14:36
Все платформы Facebook подверглись глобальным перебоям в работе
14:32
19 лет колонии от оккупантов: Владелец ATR обратится в ЕСПЧ
14:29
Еврокомиссия предложила пути предотвращения "хаоса" в случае жесткого Brexit
14:15
Hyundai купил производителя роботов Boston Dynamics за почти $1 миллиард – СМИ
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!