В России могут создать свой аналог ЕСПЧ

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания российского аналога Европейского суда по правам человека, но считает, что она требует проработки.

Источник: Путин, которого цитирует российский "Интерфакс"

Детали: По словам Путина, эту идею "надо проработать", так как ее реализация потребует и финансирования, и "определенных изменений".

В ходе встречи член Совета по правам человека при президенте РФ Евгений Мысловский также предлагал рассмотреть возможность создания института следственного судьи, который мог бы осуществлять надзор за проведением следствия и дознания. Путин в ответ напомнил, что такой институт уже существовал в России при императоре Александре II.

Прямая речь: "Он не прижился у нас, этот институт, он начал угасать и постепенно ушел. И вы правильно сказали, что можно себе представить, что и в этом случае будут нарушения. Это не панацея от предотвращения негативных явлений в сфере следствия и дознания".

Напомним: Россия — единственная страна Совета Европы, где законодательно (с 2015 года) установлено право властей не исполнять решение ЕСПЧ.