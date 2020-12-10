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СБУ проводить обшуки в ексголови Одеської облради

Четвер, 10 грудня 2020, 15:12
Фото з Facebook Паращенка

Служба безпеки України спільно з Державною фіскальною службою проводять обшуки за місцем проживання та роботи колишнього голови Одеської обласної ради Сергія Паращенка.

Джерело: Паращенко у Facebook, "Укрінформ" з посиланням на джерело в правоохоронних органах та пресслужбу облуправління СБУ

Пряма мова Паращенка: "У нас обшуки. СБУ переконує любити зелену і всі їхні "покращення"".

Деталі: За даними "Укрінформа", слідчі дії відбуваються в особняку ексголови облради на Французькому бульварі та за місцем роботи Паращенка. Співрозмовник видання зазначив, що це пов'язане з можливими порушеннями податкового законодавства.

У пресслужбі облуправління СБУ підтвердили інформацію про проведення слідчих дій в приватному будинку Паращенка, але розгорнутий коментар пообіцяли дати пізніше. 

Передісторія:

  • Паращенко підприємець. З 2000 року він керує агрофірмою "Бургуджи", яка займається вирощуванням зернових культур на півдні Одещини, а також іншими підприємствами.
  • У 2010 році Паращенка обрали депутатом Одеської облради, він працював у складі фракції Партії регіонів.
  • У квітні 2019 був призначений тимчасовим виконувачем обов'язки голови Одеської ОДА, а пізніше став головою облради.

Теми: СБУобшукиОдеса


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