Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ проводить обшуки в ексголови Одеської облради

Четвер, 10 грудня 2020, 14:12
СБУ проводить обшуки в ексголови Одеської облради
Фото з Facebook Паращенка

Служба безпеки України спільно з Державною фіскальною службою проводять обшуки за місцем проживання та роботи колишнього голови Одеської обласної ради Сергія Паращенка.

Джерело: Паращенко у Facebook, "Укрінформ" з посиланням на джерело в правоохоронних органах та пресслужбу облуправління СБУ

Пряма мова Паращенка: "У нас обшуки. СБУ переконує любити зелену і всі їхні "покращення"".

Деталі: За даними "Укрінформа", слідчі дії відбуваються в особняку ексголови облради на Французькому бульварі та за місцем роботи Паращенка. Співрозмовник видання зазначив, що це пов'язане з можливими порушеннями податкового законодавства.

У пресслужбі облуправління СБУ підтвердили інформацію про проведення слідчих дій в приватному будинку Паращенка, але розгорнутий коментар пообіцяли дати пізніше. 

Передісторія:

  • Паращенко підприємець. З 2000 року він керує агрофірмою "Бургуджи", яка займається вирощуванням зернових культур на півдні Одещини, а також іншими підприємствами.
  • У 2010 році Паращенка обрали депутатом Одеської облради, він працював у складі фракції Партії регіонів.
  • У квітні 2019 був призначений тимчасовим виконувачем обов'язки голови Одеської ОДА, а пізніше став головою облради.

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУобшукиОдеса
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Усі новини...
СБУ
Житомирська компанія продавала ліки до Росії, вони йшли до поранених окупантів – СБУ
СБУ взялася за попа УПЦ МП у Бородянці через допомогу окупантам і катівню
Полював на західну зброю: СБУ затримала працівника оборонного заводу
Останні новини
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
10:49
Формула майбутнього: як під час війни 13 математиків будують в Україні центр передових досліджень
10:44
відеоПереможець "Молодості". Вийшов трейлер української драми "Як там Катя?"
10:36
Три пункти пропуску з Польщі досі заблоковані, у чергах стоять 2600 фур
10:26
Здала важкопоранених бійців ЗСУ у полон: лікарка з Маріуполя отримала довічний термін
10:25
"Українська правда" вчетверте оголосить переможців своєї премії
10:20
Люди можуть бути "жайворонками" завдяки успадкованим генам неандертальців – дослідження
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
Усі новини...
Реклама: