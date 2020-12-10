СБУ проводить обшуки в ексголови Одеської облради
Служба безпеки України спільно з Державною фіскальною службою проводять обшуки за місцем проживання та роботи колишнього голови Одеської обласної ради Сергія Паращенка.
Джерело: Паращенко у Facebook, "Укрінформ" з посиланням на джерело в правоохоронних органах та пресслужбу облуправління СБУ
Пряма мова Паращенка: "У нас обшуки. СБУ переконує любити зелену і всі їхні "покращення"".
Деталі: За даними "Укрінформа", слідчі дії відбуваються в особняку ексголови облради на Французькому бульварі та за місцем роботи Паращенка. Співрозмовник видання зазначив, що це пов'язане з можливими порушеннями податкового законодавства.
У пресслужбі облуправління СБУ підтвердили інформацію про проведення слідчих дій в приватному будинку Паращенка, але розгорнутий коментар пообіцяли дати пізніше.
Передісторія:
- Паращенко підприємець. З 2000 року він керує агрофірмою "Бургуджи", яка займається вирощуванням зернових культур на півдні Одещини, а також іншими підприємствами.
- У 2010 році Паращенка обрали депутатом Одеської облради, він працював у складі фракції Партії регіонів.
- У квітні 2019 був призначений тимчасовим виконувачем обов'язки голови Одеської ОДА, а пізніше став головою облради.