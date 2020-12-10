СБУ проводит обыски у экс-главы Одесского облсовета
Служба безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой проводят обыски по месту жительства и работы бывшего председателя Одесского областного совета Сергея Паращенко.
Источник: Паращенко в Facebook, "Укринформ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах и пресс-службу облуправления СБУ
Прямая речь Паращенко: "У нас обыски. СБУ убеждает любить Зелёную команду и все их "покращення"".
Детали: По данным "Укринформа", следственные действия происходят в особняке экс-главы облсовета на Французском бульваре и по месту работы Паращенко. Собеседник издания отметил, что это связано с возможными нарушениями налогового законодательства.
В пресс-службе облуправления СБУ подтвердили информацию о проведении следственных действий в частном доме Паращенко, но развернутый комментарий пообещали дать позже.
Предыстория:
- Паращенко предприниматель. С 2000 года он руководит агрофирмой "Бургуджи", которая занимается выращиванием зерновых культур на юге Одесской области, а также другими предприятиями.
- В 2010 году Паращенко избрали депутатом Одесского облсовета, он работал в составе фракции Партии регионов.
- В апреле 2019 года был назначен временно исполняющим обязанности главы Одесской ОГА, а позже стал председателем облсовета.