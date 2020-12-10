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СБУ проводит обыски у экс-главы Одесского облсовета

Четверг, 10 декабря 2020, 15:12
Фото с Facebook Паращенко

Служба безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой проводят обыски по месту жительства и работы бывшего председателя Одесского областного совета Сергея Паращенко.

Источник: Паращенко в Facebook, "Укринформ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах и пресс-службу облуправления СБУ

Прямая речь Паращенко: "У нас обыски. СБУ убеждает любить Зелёную команду и все их "покращення"".

Детали: По данным "Укринформа", следственные действия происходят в особняке экс-главы облсовета на Французском бульваре и по месту работы Паращенко. Собеседник издания отметил, что это связано с возможными нарушениями налогового законодательства.

В пресс-службе облуправления СБУ подтвердили информацию о проведении следственных действий в частном доме Паращенко, но развернутый комментарий пообещали дать позже.

Предыстория:

  • Паращенко предприниматель. С 2000 года он руководит агрофирмой "Бургуджи", которая занимается выращиванием зерновых культур на юге Одесской области, а также другими предприятиями.
  • В 2010 году Паращенко избрали депутатом Одесского облсовета, он работал в составе фракции Партии регионов.
  • В апреле 2019 года был назначен временно исполняющим обязанности главы Одесской ОГА, а позже стал председателем облсовета.

Темы: СБУобыскиОдесса


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