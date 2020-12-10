СБУ проводит обыски у экс-главы Одесского облсовета

Служба безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой проводят обыски по месту жительства и работы бывшего председателя Одесского областного совета Сергея Паращенко.

Источник: Паращенко в Facebook, "Укринформ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах и пресс-службу облуправления СБУ

Прямая речь Паращенко: "У нас обыски. СБУ убеждает любить Зелёную команду и все их "покращення"".

Детали: По данным "Укринформа", следственные действия происходят в особняке экс-главы облсовета на Французском бульваре и по месту работы Паращенко. Собеседник издания отметил, что это связано с возможными нарушениями налогового законодательства.

В пресс-службе облуправления СБУ подтвердили информацию о проведении следственных действий в частном доме Паращенко, но развернутый комментарий пообещали дать позже.

Предыстория: