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У Фінляндії сталася серйозна аварія на АЕС

Четвер, 10 грудня 2020, 16:10

На фінській АЕС Олкілуото сталася аварійна ситуація, в результаті чого другий енергоблок відключився.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle.

Власник АЕС, компанія Teollisuuden Voima, повідомила що аварія сталася в четвер після полудня.

За даними компанії, на станції сталося автоматичне аварійне відключення реактора. В даний час Teollisuuden Voima розслідує те, що трапилося.

Після аварійного відключення блоку решта блоків продовжили працювати за планом.

За даними компанії, ніяких викидів зі станції не відбулося, і ситуація не викликала ніякої небезпеки для людей або навколишнього середовища. Teollisuuden Voima каже, що надасть більше інформації, як тільки ситуація проясниться.

"Управління радіаційної та ядерної безпеки (STUK) отримало інформацію 10 грудня приблизно о 13.00 про серйозну аварійну ситуацію на другому блоці атомної електростанції Олкілуото, яка призвела до аварійної зупинки. Радіація від АЕС не потрапила в навколишнє середовище, і радіаційна обстановка в навколишньому середовищі нормальна", - повідомили в свою чергу у STUK.

Теми: ФінляндіяАЕСенергетиканадзвичайна подія


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