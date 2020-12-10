Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Финляндии произошла серьезная авария на АЭС

Четверг, 10 декабря 2020, 15:10

На финской АЭС Олкилуото произошла аварийная ситуация, в результате чего второй энергоблок отключился.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Владелец АЭС, компания Teollisuuden Voima, сообщила, что авария произошла в четверг после полудня.

По данным компании, на станции произошло автоматическое аварийное отключение реактора. В настоящее время Teollisuuden Voima расследует случившееся.

После аварийного отключения блока остальные блоки продолжили работать по плану.

По данным компании, никаких выбросов не произошло, и ситуация не вызвала никакой опасности для людей или окружающей среды. Teollisuuden Voima говорит, что предоставит больше информации, как только ситуация прояснится.

"Управление радиационной и ядерной безопасности (STUK) получило информацию 10 декабря примерно в 13.00 о серьезной аварийной ситуации на втором блоке атомной электростанции Олкилуото, которая привела к аварийной остановке. Радиация от АЭС не попала в окружающую среду, и радиационная обстановка в окружающей среде нормальная", - сообщили в STUK.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ФинляндияАЭСэнергетикачрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Финляндия
Финляндия выделит около 105 млн евро на военную поддержку Украины
Банк в Финляндии разрешил Ротенбергу вывести активы незадолго до наложения санкций ЕС
Россияне начали продавать дачи в Финляндии после ужесточения ограничений на въезд в страну
Последние новости
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
Все новости...
Реклама: