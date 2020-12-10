Moderna почала тестування COVID-вакцини на підлітках

Американська компанія Moderna Inc. повідомила, що розпочала випробування розробленої нею вакцини від коронавірусу на підлітках.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на пресреліз компанії

Пряма мова головного виконавчого директора Стефана Банселя: "Ми раді розпочати це дослідження фази 2/3 mRNA-1273 (назва вакцини – ред.) у здорових підлітків у США. Наша мета – зібрати дані навесні 2021 року, які сприятимуть використанню mRNA-1273 підлітками до початку навчального року у 2021 році".

Деталі: Дослідження проводиться у співпраці з Управлінням перспективних біомедичних досліджень і розробок Міністерства охорони здоров'я і соціальних служб США (BARDA).

Компанія планує залучити до тестування 3 тисячі підлітків у США віком від 12 до 18 років. Їм зроблять 2 щеплення з інтервалом у 28 днів.

Що було раніше: Компанія Moderna, яка розробляє вакцину від коронавірусу, підтвердила її ефективність на 94,1% і подалася на затвердження регулятора у США для екстреного використання та умовне затвердження для використання у ЄС.

До кінця 2020 року компанія буде готова надати США 20 мільйонів доз, що достатньо для вакцинування 10 млн людей.

ЄС домовився про закупівлю 160 млн доз вакцини від Moderna, якщо буде підтверджено її безпечність та ефективність.