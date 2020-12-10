Moderna начала тестирование COVID-вакцины на подростках

Американская компания Moderna Inc. сообщила, что начала испытание разработанной ею вакцины от коронавируса на подростках.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на пресс-релиз компании

Прямая речь главного исполнительного директора Стефана Банселя: "Мы рады начать это исследование фазы 2/3 mRNA-1273 (название вакцины – ред.) у здоровых подростков в США. Наша цель – собрать данные весной 2021 года, которые будут способствовать использованию mRNA-1273 подростками до начала учебного года в 2021 году".

Детали: Исследование проводится в сотрудничестве с Управлением перспективных биомедицинских исследований и разработок Министерства здравоохранения и социальных служб США (BARDA).

Компания планирует привлечь к тестированию 3000 подростков в США в возрасте от 12 до 18 лет. Им сделают 2 прививки с интервалом в 28 дней.

Что было раньше: Компания Moderna, которая разрабатывает вакцину от коронавируса, подтвердила ее эффективность на 94,1% и подалась на утверждение регулятора в США и готовится подать заявку на утверждение в ЕС.

До конца 2020 года компания будет готова предоставить США 20 млн доз, что достаточно для вакцинации 10 млн человек.

ЕС договорился о закупке 160 млн доз вакцины от Moderna, если будут подтверждены ее безопасность и эффективность