Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Moderna начала тестирование COVID-вакцины на подростках

Четверг, 10 декабря 2020, 16:18

Американская компания Moderna Inc. сообщила, что начала испытание разработанной ею вакцины от коронавируса на подростках.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на пресс-релиз компании

Прямая речь главного исполнительного директора Стефана Банселя: "Мы рады начать это исследование фазы 2/3 mRNA-1273 (название вакцины – ред.) у здоровых подростков в США. Наша цель – собрать данные весной 2021 года, которые будут способствовать использованию mRNA-1273 подростками до начала учебного года в 2021 году".

Детали: Исследование проводится в сотрудничестве с Управлением перспективных биомедицинских исследований и разработок Министерства здравоохранения и социальных служб США (BARDA).

Компания планирует привлечь к тестированию 3000 подростков в США в возрасте от 12 до 18 лет. Им сделают 2 прививки с интервалом в 28 дней.

Что было раньше: Компания Moderna, которая разрабатывает вакцину от коронавируса, подтвердила ее эффективность на 94,1% и подалась на утверждение регулятора в США и готовится подать заявку на утверждение в ЕС.

До конца 2020 года компания будет готова предоставить США 20 млн доз, что достаточно для вакцинации 10 млн человек.

ЕС договорился о закупке 160 млн доз вакцины от Moderna, если будут подтверждены ее безопасность и эффективность

Темы: вакцинациякоронавирусСША


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоКиевлян предупреждают о ледяном дожде и скользких дорогах

Попытка подкупа главы Фонда госимущества: подозреваемого арестовали с залогом

Укрзализныця планирует увеличить цены на билеты в следующем году

Оккупанты Крыма дали владельцу канала ATR 19 лет колонии

С COVID госпитализировали рекордное количество украинцев, новых случаев – 13 371

Обновлено от 12:30 ВидеоПрототип корабля SpaceX Starship разбился при посадке, но все необходимые данные получены

Все новости...
вакцинация
Купить вакцину и вакцинироваться можно будет за свой счет – Шмыгаль
Кибератака на агентство ЕС: хакеры похитили данные о вакцине Pfizer/BioNTech
В Канаде одобрили вакцину Pfizer и BioNTech
Последние новости
16:36
Кабмин выделил 11,3 миллиарда госгарантий на уплату "зеленых" долгов
16:32
Комитет рекомендовал Раде поддержать законопроект, который возвращает полномочия НАПК
16:30
видеоКиевлян предупреждают о ледяном дожде и скользких дорогах
16:25
В МОН говорят, что в школах уже изучают сексуальное образование
16:18
Moderna начала тестирование COVID-вакцины на подростках
16:10
В Финляндии произошла серьезная авария на АЭС
15:57
Усиление карантина в январе-2021: НБУ предварительно оценивает потери ВВП в 0,2%
15:39
США сделали свои выводы о вакцине от COVID-19, которую уже использует Великобритания
15:30
Прирост инфляции в ноябре был выше, чем ожидал Нацбанк
15:25
Поезда в январский локдаун продолжат курсировать
Все новости...