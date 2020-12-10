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Киян попереджають про крижаний дощ і слизькі дороги

Четвер, 10 грудня 2020, 15:30
Киян попереджають про крижаний дощ і слизькі дороги

У найближчі години у столиці прогнозують дощ із переходом у мокрий сніг при температурі -4°С.

Джерело: "Київавтодор", відео "Киев Оперативный"

Деталі: У передмісті Києва вже йде дощ, який замерзає за мінусової температури повітря.

Щоб не допустити утворення ожеледиці на столичних дорогах, шляхово-експлуатаційні підприємства КК "Київавтодор" розпочали обробляти вулиці міста протиожеледними матеріалами.

Крім того, відповідна спецтехніка вже знаходиться на вихідних позиціях у місті. Наразі задіяно 57 одиниць спецтехніки. Загалом у разі погіршення погодних умов готові до роботи 544 одиниці спецтехніки.

Першочергово протиожеледними засобами обробляють підйоми, спуски, покриття з бруківки, мости й шляхопроводи. Дорожники використовують рідкі хлориди, сіль і піщано-соляну суміш.

Водіїв закликають бути обачними на дорозі.

Як пише "Киев Оперативный", на Одеській трасі утворилась справжня ковзанка, оскільки йде дощ, який одразу перетворюється у лід. Зростає кількість ДТП.

Українська правда

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Теми: погода
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