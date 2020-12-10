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Киевлян предупреждают о ледяном дожде и скользких дорогах

Четверг, 10 декабря 2020, 16:30

В ближайшие часы в столице прогнозируют дождь с переходом в мокрый снег при температуре -4 ° С.

Источник: "Киевавтодор", видео "Киев Оперативный"

Детали: В пригороде Киева уже идет дождь, который замерзает при минусовой температуре воздуха.

Чтобы не допустить образования гололеда на столичных дорогах, дорожно-эксплуатационные предприятия КК "Киевавтодор" начали обрабатывать улицы города противогололедными материалами.

Кроме того, спецтехника находится на исходных позициях в городе. Сейчас задействовано 57 единиц спецтехники. Всего в случае ухудшения погодных условий готовы к работе 544 единицы спецтехники.

Первоначально противогололедными средствами обрабатывают подъемы, спуски, покрытие из брусчатки, мосты и путепроводы. Дорожники используют жидкие хлориды, соль и песчано-соляную смесь.

Водителей призывают быть осторожными на дороге.

Как пишет "Киев Оперативный", на Одесской трассе образовался настоящий каток, поскольку идет дождь, который сразу превращается в лед. Наблюдается рост числа ДТП.

Темы: погода


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