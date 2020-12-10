Через крижаний дощ обмежили рух на Київщині та Житомирщині

На Київщині та Житомирщині тимчасово обмежили рух вантажівок та автобусів через крижаний дощ.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: За інформацією Укравтодору 10 грудня з 16:00 у зв’язку з несприятливими погодними умовами у вигляді випадання дощу при мінусовій температурі (до 2-3 градусів морозу), Служба автомобільних доріг з метою недопущення скоєння ДТП та утворення заторів, ввела тимчасове обмеження руху вантажного автотранспорту та автобусів, на час обробки спецтехнікою дорожнього покриття у Київській та Житомирській області.

Водночас зазначається, що обмеження руху вантажного автотранспорту та автобусів у Рівненській області знято.