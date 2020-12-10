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Из-за ледяного дождя ограничено движение на Киевщине и Житомирщине

Четверг, 10 декабря 2020, 16:05
Из-за ледяного дождя ограничено движение на Киевщине и Житомирщине

В Киевской и Житомирской областях временно ограничили движение грузовиков и автобусов из-за ледяного дождя.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: По информации Укравтодора 10 декабря с 16:00 в связи с неблагоприятными погодными условиями в виде выпадения дождя при минусовой температуре (до 2-3 градусов мороза), Служба автомобильных дорог в целях недопущения совершения ДТП и образования заторов, ввела временное ограничение движения грузового автотранспорта и автобусов, на время обработки спецтехникой дорожного покрытия в Киевской и Житомирской области.

В то же время отмечается, что ограничение движения грузового автотранспорта и автобусов в Ровенской области снято.

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Темы: дорогипогодаКиевская областьЖитомирская область
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