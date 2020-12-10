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У ЄС хочуть зобов’язати онлайн-платформи за годину видаляти "терористичний" контент

Четвер, 10 грудня 2020, 17:10

В інституціях ЄС досягли політичної згоди про те, щоб зобов’язати онлайн-платформи, такі як Facebook та Youtube, видаляти "терористичний" контент протягом години після того, як надійшла така скарга.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на DPA, про це домовилися представники Єврокомісії, Європарламенту та країн-членів.

Про досягнення згоди повідомила Європейська народна партія, що має найбільшу фракцію у Європарламенті.

"Ще з часів атак у Парижі безпека європейців була нашим найбільшим пріоритетом у порядку денному ЄС - захист кордонів і запобігання тероризму. Це ще один компонент безпеки - терористичний контент треба прибрати з мережі", - повідомили у ЄНП.

Із власних джерел агентство дізналося, що в проєкті пропонують разі систематичного невиконання компаніями вимоги про оперативне усунення контенту карати їх штрафом у розмірі декількох відсотків річного прибутку. 

Нові вимоги стосуватимуться усіх онлайн-платформ, незалежно від того, чи вони зареєстровані у ЄС, чи інших країнах. 

Пропозиція ще повинна пройти офіційне погодження у країнах ЄС та Європарламенті. 

Раніше євродепутати підтримали три документи, які окреслюють їхні побажання щодо майбутнього закону ЄС про діяльність онлайн-платформ.



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