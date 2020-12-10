В ЕС хотят обязать онлайн-платформы за час удалять "террористический" контент

В органах ЕС достигли политического согласия о том, чтобы обязать онлайн-платформы, такие, как Facebook и Youtube, удалять "террористический контент" в течение часа после того, как поступила такая жалоба.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA, об этом договорились представители Еврокомиссии, Европарламента и стран-членов.

О достижении согласия сообщила Европейская народная партия, имеющая самую большую фракцию в Европарламенте.

"Еще со времен атак в Париже безопасность европейцев была нашим наибольшим приоритетом в повестке дня ЕС - защита границ и предотвращение терроризма. Это еще один компонент безопасности - террористический контент надо убрать из сети", - сообщили в ЕНП.

Из собственных источников агентство узнало, что проектом предлагается в случае систематического невыполнения компаниями требования об оперативном устранении контента наказывать их штрафом в размере нескольких процентов годового дохода.

Новые требования будут касаться всех онлайн-платформ, независимо от того, зарегистрированы ли они в ЕС или в других странах.

Предложение еще должно пройти официальное согласование в странах ЕС и Европарламенте.