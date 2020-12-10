Українська журналістка отримала французьку нагороду у сфері прав людини

Українська журналістка Таїсія Кутузова стала лауреатом щорічної премії з прав людини від Французької Республіки "Свобода, рівність, братерство".

Як пише "Європейська правда", про це оголосили у комюніке журі Національної консультативної комісії з прав людини.

Премією нагороджують за діяльність у сфері захисту й підтримки прав і свободи людини. Нагорода присуджується щорічно, починаючи з 1988 року.

У 2020 році провідними темами для присудження премії були право на охорону здоров’я, з прив’язкою до проблеми виключення із суспільного життя (тема 1) та захист довкілля і біорізноманітності (тема 2).

На отримання премії претендували близько 200 кандидатів із 200 країн світу.

За рішенням журі, лауреатами стали 5 осіб або організацій, серед них - Таїсія Кутузова. Інші нагороджені - громадські організації з Індії, В’єтнаму, Танзанії та Монголії.

Таїсія Кутузова - журналістка й операторка з Криму. Вона навчалася в Українському католицькому університеті, кілька років співпрацювала з "Радіо Свобода", є співрежисеркою та операторкою короткометражних документальних фільмів "Живі і Нескорені" (2016) та "Молодість 1927" (2017).

Премію Таїсії присудили за фільм-розслідування "Ти, б***, рота закрий" - про українського підлітка-активіста з села Гатне під Києвом Сергія Чагарова, який намагається боротися з корупцією та незаконною забудовою у своєму селі і почав отримувати погрози. Фільм вже демонструвався на фестивалі документального кіно Docudays.

Ще п’ять асоціацій отримали особливу відзнаку - з Конго, Бурунді, Колумбії, В’єтнаму та Франції.

У зв’язку з пандемією коронавірусу цього року церемонія вручення нагород не відбуватиметься централізовано і буде здійснюватися посольствами Франції у країнах переможців.