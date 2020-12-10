Украинская журналистка получила французскую награду в области прав человека

Украинская журналистка Таисия Кутузова стала лауреатом ежегодной премии по правам человека от Французской Республики "Свобода, равенство, братство".

Как пишет "Европейская правда", об этом объявили в коммюнике жюри Национальной консультативной комиссии по правам человека.

Премией награждают за деятельность в сфере защиты и поддержки прав и свобод человека. Награда присуждается ежегодно, начиная с 1988 года.

В 2020 году ведущими темами для присуждения премии были право на здравоохранение, с привязкой к проблеме исключения из общественной жизни (тема 1) и защита окружающей среды и биоразнообразия (тема 2).

На получение премии претендовали около 200 кандидатов из 200 стран мира.

По решению жюри лауреатами стали пять человек или организаций, среди них - Таисия Кутузова. Другие награжденные - общественные организации из Индии, Вьетнама, Танзании и Монголии.

Таисия Кутузова - журналистка и оператор из Крыма. Она училась в Украинском католическом университете, несколько лет сотрудничала с "Радио Свобода", является одним из режиссеров и оператором короткометражных документальных фильмов "Живые и непокоренные" (2016) и "Молодость 1927" (2017).

Премию Таисии присудили за фильм-расследование "Ты, б***, рот закрой" - об украинском подростке-активисте из села Гатное под Киевом Сергее Чагарове, который пытается бороться с коррупцией и незаконной застройкой в ​​своем селе и начал получать угрозы. Фильм уже демонстрировался на фестивале документального кино Docudays.

Еще пять ассоциаций получили особую награду - из Конго, Бурунди, Колумбии, Вьетнама и Франции.

В связи с пандемией коронавируса в этом году церемония вручения наград не будет проходить централизованно и будет осуществляться посольствами Франции в странах победителей.