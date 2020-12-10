Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Чоловік захопив заручників у банку в Маріуполі та погрожував підірватися

Четвер, 10 грудня 2020, 18:32

Зловмисник захопив заручників у відділенні банку в Маріуполі та погрожував підірвати всіх, якщо не виконають його вимоги – покликати начальника поліції міста, спецпідрозділ КОРД і журналістів.

Джерело: Відділ комунікації поліції Донецької області

Деталі: На місце протягом п’яти хвилин прибула поліція на чолі з начальником обласного главку, а також рятувальники та інші екстрені служби. Під час спецоперації організували роботу слідчо-оперативних груп, перемовників, спецпризначенців КОРДу, роти поліції особливого призначення, вибухотехніків та кінологів.

Перемовини із чоловіком розпочали начальник відділення поліції та командир КОРДу. Поліцейські запропонували обміняти жінок на себе. Однак чоловік не погодився і придумав нові вимоги – зателефонувати до Торецька, де він мешкав раніше. Повідомляється, що після цього вирішили затримувати його.

30-річного нападника затримали та знешкодили, вилучили "ніж та підозрілий предмет" - вибухотехніки не знайшли небезпечних предметів. Йому інкримінують "захоплення заручників" – карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Українська правда
Теми: Маріупользаручникибанкиполіція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоМаруся Звіробій приєдналася до команди Порошенка та балотуватиметься в Раду

Венеційська комісія радить Україні змінити закон про Конституційний суд

Новини 10 грудня: придбання вакцини в Україні, план застосування військ РФ і Білорусі

Голові Волинської ОДА висловили недовіру

Екстрадиція Бахматюка: НАБУ розцінило дії Офісу генпрокурора як спробу саботажу

Міноборони про Бутусова: Немає вакансій, які відповідають рівню його амбіцій

Усі новини...
Маріуполь
Невідомі пошкодили два партійні офіси у Маріуполі
Бойченка знову обрали мером Маріуполя
Вибори в Маріуполі виграє чинний мер – екзит-пол
Останні новини
02:11
Фото ВідеоSpaceX показала уламки космічного корабля Starship SN8, який розбився при посадці
01:57
Фото, ВідеоЗатримано банду, якою керували "вори в законі" із Росії
01:15
Нацрада винесла попередження каналам, пов’язаним із Медведчуком
00:30
ВідеоВенедіктова не доплатила за проживання на держдачі, на яку й так мала "знижку" – "Схеми"
23:59
"Зоря" програла свій останній матч у Лізі Європи
23:47
Крижаний дощ у Києві: літаки відмовляються сідати в аеропортах
23:13
Португалія виплатить компенсацію родині українця, вбитого в аеропорту Лісабона
22:48
відеоМаруся Звіробій приєдналася до команди Порошенка та балотуватиметься в Раду
22:23
Шмигаль обговорив з представниками кримських татар стратегію деокупації
22:06
Новини економіки: залізничні квитки дорожчатимуть, безробіття зростає
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!