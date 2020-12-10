Чоловік захопив заручників у банку в Маріуполі та погрожував підірватися

Зловмисник захопив заручників у відділенні банку в Маріуполі та погрожував підірвати всіх, якщо не виконають його вимоги – покликати начальника поліції міста, спецпідрозділ КОРД і журналістів.

Джерело: Відділ комунікації поліції Донецької області

Деталі: На місце протягом п’яти хвилин прибула поліція на чолі з начальником обласного главку, а також рятувальники та інші екстрені служби. Під час спецоперації організували роботу слідчо-оперативних груп, перемовників, спецпризначенців КОРДу, роти поліції особливого призначення, вибухотехніків та кінологів.

Перемовини із чоловіком розпочали начальник відділення поліції та командир КОРДу. Поліцейські запропонували обміняти жінок на себе. Однак чоловік не погодився і придумав нові вимоги – зателефонувати до Торецька, де він мешкав раніше. Повідомляється, що після цього вирішили затримувати його.

30-річного нападника затримали та знешкодили, вилучили "ніж та підозрілий предмет" - вибухотехніки не знайшли небезпечних предметів. Йому інкримінують "захоплення заручників" – карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.