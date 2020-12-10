Мужчина захватил заложников в банке в Мариуполе и угрожал взрывчаткой

Злоумышленник захватил заложников в отделении банка в Мариуполе и угрожал взорвать всех, если не будут выполнены его требования - позвать начальника полиции города, спецподразделение КОРД и журналистов.

Источник: Отдел коммуникации полиции Донецкой области

Детали: На место в течение пяти минут прибыла полиция во главе с начальником областного главка, а также спасатели и другие экстренные службы. Во время спецоперации организовали работу следственно-оперативных групп, переговорщиков, спецназовцев корда, роты полиции особого назначения, взрывотехников и кинологов.

Переговоры с мужчиной начали начальник отделения полиции и командир корда. Полицейские предложили обменять женщин на себя. Однако мужчина не согласился и придумал новые требования - позвонить в Торецк, где он жил раньше. Сообщается, что после этого решили задерживать его.

30-летнего нападающего задержали и обезвредили, изъяли "нож и подозрительный предмет" - взрывотехники не нашли опасных предметов. Ему инкриминируют "захват заложников" - это наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.