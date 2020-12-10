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Угорського ексдепутата затримали на кордоні України з контрабандою цигарок - ЗМІ

Четвер, 10 грудня 2020, 19:01

Українські прикордонники на Закарпатті затримали дипломата-громадянина Угорщини з контрабандою цигарок. За неофіційною інформацією, затриманий є також колишнім депутатом парламенту Угорщини. 

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.

Згідно з повідомленням, громадянин Угорщини прямував з України до Угорщини автомобілем SEAT через пункт пропуску "Лужанка". На контролі він показав дипломатичний паспорт, який не є акредитованим в Україні. 

"За результатами проведеного огляду автомобіля спільна група з прикордонного наряду, оперативних співробітників Держприкордонслужби, представників ДМС, із залученням представників консульства Угорщини, в багажному відділенні авта виявила цигарки без акцизних марок з позначкою "FOR DUTY FREE ONLY". Наразі триває підрахунок  виявленого товару, після чого буде встановлена їх кількість та вартість", - йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Український журналіст Дмитро Тужанський з посиланням на свої джерела пише, що затриманий є також колишнім депутатом парламенту Угорщини.

"За моєю інформацією, дипломатом-контрабандистом виявився двічі депутат угорського парламенту від соціалістів (MSZP) 2006-2010 та 2014-2018 Жолт Легинь (Zsolt Legény)", - зазначає Тужанський.

Він додає, що під час огляду авто були присутні представники угорського консульства у Берегово.

Теми: контрабандаУгорщина


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