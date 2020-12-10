Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Угорського ексдепутата затримали на кордоні України з контрабандою цигарок - ЗМІ

Четвер, 10 грудня 2020, 18:01

Українські прикордонники на Закарпатті затримали дипломата-громадянина Угорщини з контрабандою цигарок. За неофіційною інформацією, затриманий є також колишнім депутатом парламенту Угорщини. 

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.

Згідно з повідомленням, громадянин Угорщини прямував з України до Угорщини автомобілем SEAT через пункт пропуску "Лужанка". На контролі він показав дипломатичний паспорт, який не є акредитованим в Україні. 

"За результатами проведеного огляду автомобіля спільна група з прикордонного наряду, оперативних співробітників Держприкордонслужби, представників ДМС, із залученням представників консульства Угорщини, в багажному відділенні авта виявила цигарки без акцизних марок з позначкою "FOR DUTY FREE ONLY". Наразі триває підрахунок  виявленого товару, після чого буде встановлена їх кількість та вартість", - йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Український журналіст Дмитро Тужанський з посиланням на свої джерела пише, що затриманий є також колишнім депутатом парламенту Угорщини.

"За моєю інформацією, дипломатом-контрабандистом виявився двічі депутат угорського парламенту від соціалістів (MSZP) 2006-2010 та 2014-2018 Жолт Легинь (Zsolt Legény)", - зазначає Тужанський.

Він додає, що під час огляду авто були присутні представники угорського консульства у Берегово.

"Українська правда" в Threads

Теми: контрабандаУгорщина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Усі новини...
контрабанда
ЄС не фіксує значної контрабанди зброї з України – єврокомісарка в Києві
В Україну намагалися ввезти майже цілий літак по частинах – митники
Поліція затримала турка-контрабандиста героїну, якого шукав Інтерпол
Останні новини
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
10:49
Формула майбутнього: як під час війни 13 математиків будують в Україні центр передових досліджень
10:44
відеоПереможець "Молодості". Вийшов трейлер української драми "Як там Катя?"
10:36
Три пункти пропуску з Польщі досі заблоковані, у чергах стоять 2600 фур
10:26
Здала важкопоранених бійців ЗСУ у полон: лікарка з Маріуполя отримала довічний термін
10:25
"Українська правда" вчетверте оголосить переможців своєї премії
10:20
Люди можуть бути "жайворонками" завдяки успадкованим генам неандертальців – дослідження
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
Усі новини...
Реклама: