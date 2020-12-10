Венгерского экс-депутата задержали на границе Украины с контрабандой сигарет - СМИ

Украинские пограничники на Закарпатье задержали дипломата-гражданина Венгрии с контрабандой сигарет. По неофициальной информации, задержанный является также бывшим депутатом парламента Венгрии.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Согласно сообщению, гражданин Венгрии следовал из Украины в Венгрию автомобилем SEAT через пункт пропуска "Лужанка". На контроле он показал дипломатический паспорт, который не является аккредитованным в Украине.

"По результатам проведенного осмотра автомобиля совместная группа из пограничного наряда, оперативных сотрудников Госпогранслужбы, представителей ГМС, с привлечением представителей консульства Венгрии, в багажном отделении автомобиля обнаружила сигареты без акцизных марок с пометкой "FOR DUTY FREE ONLY". Сейчас продолжается подсчет обнаруженного товара, после чего будет установлено ​​их количество и стоимость", - говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Украинский журналист Дмитрий Тужанский со ссылкой на свои источники пишет, что задержанный является также бывшим депутатом парламента Венгрии.

"По моей информации, дипломатом-контрабандистом оказался дважды депутат венгерского парламента от социалистов (MSZP) 2006-2010 и 2014-2018 Жолт Легинь (Zsolt Legény)", - отмечает Тужанский.

Он добавляет, что при осмотре авто присутствовали представители венгерского консульства в Берегово.