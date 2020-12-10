Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Голові Волинської ОДА висловили недовіру

Четвер, 10 грудня 2020, 18:03
Голові Волинської ОДА висловили недовіру

Депутати Волинської обласної ради проголосували за висловлення недовіри голові Волинської ОДА Юрію Погуляйку, а той відповів, що "не хоче бачити морди депутатів".

Джерело: "Конкурент" з сесійного засідання

Деталі: Так, у порядок денний включили питання про звіт голови Волинської ОДА. Щоправда, Погуляйко на засідання не прийшов, хоча його запрошували, і адміністрація знаходиться в одній будівлі з радою.

На засіданні зазначалося, що за рік губернатор жодного разу не звітував про свою роботу, хоча зобов’язаний це робити.

За недовіру губернатору проголосували 49 з 64 депутатів. Рішення ради надішлють президенту Володимиру Зеленському, який повинен визначитися: звільняти очільника Волинської ОДА чи ні. 

Агентство зазначає, що пізніше Погуляйко таки з'явився на сесії й звернувся до депутатів: "Я офіційно заявляю: не хочу більше працювати, не хочу бачити ваші морди".

Довідково: Понад третина депутатів Волинської облради - від фракції "За майбутнє".

Згідно з Конституцією, якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради, президент ухвалює рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації.

41-річний Юрій Погуляйко – уродженець села Верхнєшевирьовка Краснодонського району Луганської області перебував на посаді першого заступника голови Луганської обласної державної адміністрації.

Він працював дільничним інспектором міліції, оперуповноваженим відділення Державної служби боротьби з економічної злочинності Краснодонського міського відділу УМВС України в Луганській області.

Проходив службу на посадах рядового та керівного складу в органах внутрішніх справ МВС України в Миколаївській, Дніпропетровській, Чернігівській та Луганській областях, потім у Національній поліції України.

Нагадаємо: 3 грудня 2019 року Зеленський призначив Погуляйка головою Волинської облдержадміністрації.

"Українська правда" у Threads

Теми: Волинська областьЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Усі новини...
Волинська область
ДБР взялось за офіцера, який відгамселив ногами пораненого солдата на Волині
Масштабні підтоплення зафіксували у трьох областях
На Волині також заборонили УПЦ МП
Останні новини
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
10:49
Формула майбутнього: як під час війни 13 математиків будують в Україні центр передових досліджень
10:44
відеоПереможець "Молодості". Вийшов трейлер української драми "Як там Катя?"
10:36
Три пункти пропуску з Польщі досі заблоковані, у чергах стоять 2600 фур
10:26
Здала важкопоранених бійців ЗСУ у полон: лікарка з Маріуполя отримала довічний термін
10:25
"Українська правда" вчетверте оголосить переможців своєї премії
10:20
Люди можуть бути "жайворонками" завдяки успадкованим генам неандертальців – дослідження
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
Усі новини...
Реклама: