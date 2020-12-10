Голові Волинської ОДА висловили недовіру

Депутати Волинської обласної ради проголосували за висловлення недовіри голові Волинської ОДА Юрію Погуляйку, а той відповів, що "не хоче бачити морди депутатів".

Джерело: "Конкурент" з сесійного засідання

Деталі: Так, у порядок денний включили питання про звіт голови Волинської ОДА. Щоправда, Погуляйко на засідання не прийшов, хоча його запрошували, і адміністрація знаходиться в одній будівлі з радою.

На засіданні зазначалося, що за рік губернатор жодного разу не звітував про свою роботу, хоча зобов’язаний це робити.

За недовіру губернатору проголосували 49 з 64 депутатів. Рішення ради надішлють президенту Володимиру Зеленському, який повинен визначитися: звільняти очільника Волинської ОДА чи ні.

Агентство зазначає, що пізніше Погуляйко таки з'явився на сесії й звернувся до депутатів: "Я офіційно заявляю: не хочу більше працювати, не хочу бачити ваші морди".

Довідково: Понад третина депутатів Волинської облради - від фракції "За майбутнє".

Згідно з Конституцією, якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради, президент ухвалює рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації.

41-річний Юрій Погуляйко – уродженець села Верхнєшевирьовка Краснодонського району Луганської області перебував на посаді першого заступника голови Луганської обласної державної адміністрації.

Він працював дільничним інспектором міліції, оперуповноваженим відділення Державної служби боротьби з економічної злочинності Краснодонського міського відділу УМВС України в Луганській області.

Проходив службу на посадах рядового та керівного складу в органах внутрішніх справ МВС України в Миколаївській, Дніпропетровській, Чернігівській та Луганській областях, потім у Національній поліції України.

Нагадаємо: 3 грудня 2019 року Зеленський призначив Погуляйка головою Волинської облдержадміністрації.