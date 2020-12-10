Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Председателю Волынской ОГА выразили недоверие

Четверг, 10 декабря 2020, 18:03
Председателю Волынской ОГА выразили недоверие

Депутаты Волынского областного совета проголосовали за выражение недоверия председателю Волынской ОГА Юрию Погуляйко, а тот ответил, что "не хочет видеть морды депутатов".

Источник: "Конкурент" из сессионного заседания

Детали: Да, в повестку дня включили вопрос об отчете председателя Волынской ОГА. Правда, Погуляйко на заседание не пришел, хотя его приглашали, и администрация находится в одном здании с советом.

На заседании отмечалось, что за год губернатор ни разу не отчитывался о своей работе хотя обязан это делать

За недоверие губернатору проголосовали 49 из 64 депутатов. Решение совета пришлют президенту Владимиру Зеленскому, который должен определиться: увольнять главу Волынской ОГА или нет.

Агентство отмечает, что позже Погуляйко таки появился на сессии и обратился к депутатам: "Я официально заявляю: не хочу больше работать, не хочу видеть ваши морды".

Справка: Согласно Конституции если недоверие председателю районной или областной государственной администрации выразили две трети депутатов от состава соответствующего совета, президент принимает решение об отставке председателя местной государственной администрации.

41-летний Юрий Погуляйко - уроженец села Верхнешевыревка Краснодонского района Луганской области занимал должность первого заместителя председателя Луганской областной государственной администрации.

Он работал участковым инспектором милиции, оперуполномоченным отделения Государственной службы борьбы с экономической преступности Краснодонского городского отдела УМВД Украины в Луганской области.

Проходил службу на должностях рядового и руководящего состава в органах внутренних дел МВД Украины в Николаевской, Днепропетровской, Черниговской и Луганской областях, затем в Национальной полиции Украины.

Напомним: 3 декабря 2019 Зеленский назначил Погуляйко председателем Волынской облгосадминистрации

"Украинская правда" в Threads

Темы: Волынская областьЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Волынская область
ГБР взялось за офицера, который избил ногами раненого солдата на Волыни
Масштабные подтопления зафиксировали в трех областях
На Волыни также запретили УПЦ МП
Последние новости
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
Все новости...
Реклама: