Председателю Волынской ОГА выразили недоверие

Депутаты Волынского областного совета проголосовали за выражение недоверия председателю Волынской ОГА Юрию Погуляйко, а тот ответил, что "не хочет видеть морды депутатов".

Источник: "Конкурент" из сессионного заседания

Детали: Да, в повестку дня включили вопрос об отчете председателя Волынской ОГА. Правда, Погуляйко на заседание не пришел, хотя его приглашали, и администрация находится в одном здании с советом.

На заседании отмечалось, что за год губернатор ни разу не отчитывался о своей работе хотя обязан это делать

За недоверие губернатору проголосовали 49 из 64 депутатов. Решение совета пришлют президенту Владимиру Зеленскому, который должен определиться: увольнять главу Волынской ОГА или нет.

Агентство отмечает, что позже Погуляйко таки появился на сессии и обратился к депутатам: "Я официально заявляю: не хочу больше работать, не хочу видеть ваши морды".

Справка: Согласно Конституции если недоверие председателю районной или областной государственной администрации выразили две трети депутатов от состава соответствующего совета, президент принимает решение об отставке председателя местной государственной администрации.

41-летний Юрий Погуляйко - уроженец села Верхнешевыревка Краснодонского района Луганской области занимал должность первого заместителя председателя Луганской областной государственной администрации.

Он работал участковым инспектором милиции, оперуполномоченным отделения Государственной службы борьбы с экономической преступности Краснодонского городского отдела УМВД Украины в Луганской области.

Проходил службу на должностях рядового и руководящего состава в органах внутренних дел МВД Украины в Николаевской, Днепропетровской, Черниговской и Луганской областях, затем в Национальной полиции Украины.

Напомним: 3 декабря 2019 Зеленский назначил Погуляйко председателем Волынской облгосадминистрации