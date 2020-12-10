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Керівника порту "Чорноморськ" затримали на хабарі в $250 тисяч

Четвер, 10 грудня 2020, 20:31

10 грудня 2020 року детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП викрили на вимаганні та отриманні хабара у 250 тис. дол. США керівника ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" та особу-посередника.

Джерело: пресслужба НАБУ

Деталі: Зазначається, що керівник державного підприємства вимагав кошти за погодження плану санації збанкрутілої приватної компанії, у комітеті кредиторів якої ДП мало більшість голосів.

Ця компанія вела перемовини з приватними інвесторами. Однак їхнє залучення потребувало погодження комітету кредиторів. Тож коли керівник ДП відчув серйозність намірів одного з інвесторів, зажадав від нього плату за "лояльність", оцінивши її у $250 тисяч.

Він діяв за посередництва представника іншого кредитора, який отримав хабар для подальшої передачі посадовцю "Чорноморська".

Їх затримано і вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

 

Українська правда
Теми: НАБУхабарпорти


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