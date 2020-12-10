Руководителя порта "Черноморск" задержали на взятке в $250 тысяч

10 декабря 2020 детективы Национального бюро по процессуальному руководству САП уличили в вымогательстве и получении взятки в $250 тыс. руководителя ГП "Морской торговый порт "Черноморск" и лицо-посредника.

Источник: пресс-служба НАБУ

Детали: Отмечается, что руководитель государственного предприятия требовал деньги за согласование плана санации обанкротившейся частной компании, в комитете кредиторов которой ГП мало большинство голосов.

Эта компания вела переговоры с частными инвесторами. Однако их привлечения требовало согласования комитета кредиторов. Поэтому, когда руководитель ГП почувствовал серьезность намерений одного из инвесторов, потребовал от него плату за "лояльность", оценив ее в $ 250 000.

Он действовал при посредничестве представителя другого кредитора, который получил взятку для дальнейшей передачи директору "Черноморска".

Они задержаны и решается вопрос об избрании меры пресечения