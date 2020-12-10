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Санду підтвердила, що перший візит на посаді президента здійснить до Києва

Четвер, 10 грудня 2020, 21:09

Обраний президент Молдови Мая Санду підтвердила, що свій перший закордонний візит на посаді глави держави здійснить до Києва.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України після зустрічі глави МЗС Дмитра Кулеби з Маєю Санду під час візиту до Молдови.

"Дмитро Кулеба привітав Майю Санду із переконливою перемогою на президентських виборах і передав їй запрошення від імені президента України Володимира Зеленського відвідати Україну з візитом. Майя Санду прийняла запрошення і зазначила, що візит до України буде її першою закордонною поїздкою на посаді президента", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запросив Маю Санду до Києва у першій телефонній розмові наступного дня після президентських виборів. Згодом стало відомо, що Санду здійснить свої перші закордонні візити до Києва та Бухареста, проте донині не повідомлялося, який з них буде першим.

Дмитро Кулеба під час зустрічі подякував Маї Санду за її чітку і послідовну позицію щодо засудження російської агресії та окупації Криму, а також запропонував їй долучитися до ініційованої Україною Кримської платформи. 

"Зі свого боку, ми і надалі підтримуватимемо територіальну цілісність Молдови в процесі придністровського врегулювання і спільно наполягатимемо на виведенні російських військ з регіону Придністров’я", - зазначив Дмитро Кулеба.

Інавгурація Маї Санду запланована на 24 січня.

Читайте також: "Російські війська мають піти з Придністров’я, а Крим – це Україна": інтерв’ю Маї Санду.



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