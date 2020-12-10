Санду підтвердила, що перший візит на посаді президента здійснить до Києва

Обраний президент Молдови Мая Санду підтвердила, що свій перший закордонний візит на посаді глави держави здійснить до Києва.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України після зустрічі глави МЗС Дмитра Кулеби з Маєю Санду під час візиту до Молдови.

"Дмитро Кулеба привітав Майю Санду із переконливою перемогою на президентських виборах і передав їй запрошення від імені президента України Володимира Зеленського відвідати Україну з візитом. Майя Санду прийняла запрошення і зазначила, що візит до України буде її першою закордонною поїздкою на посаді президента", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запросив Маю Санду до Києва у першій телефонній розмові наступного дня після президентських виборів. Згодом стало відомо, що Санду здійснить свої перші закордонні візити до Києва та Бухареста, проте донині не повідомлялося, який з них буде першим.

Дмитро Кулеба під час зустрічі подякував Маї Санду за її чітку і послідовну позицію щодо засудження російської агресії та окупації Криму, а також запропонував їй долучитися до ініційованої Україною Кримської платформи.

"Зі свого боку, ми і надалі підтримуватимемо територіальну цілісність Молдови в процесі придністровського врегулювання і спільно наполягатимемо на виведенні російських військ з регіону Придністров’я", - зазначив Дмитро Кулеба.

Інавгурація Маї Санду запланована на 24 січня.

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