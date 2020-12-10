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Санду подтвердила, что первый визит на посту президента совершит в Киев

Четверг, 10 декабря 2020, 20:09

Избранный президент Молдовы Майя Санду подтвердила, что свой первый зарубежный визит в качестве главы государства осуществит в Киев.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины после встречи главы МИД Дмитрия Кулебы с Майей Санду во время визита в Молдову.

"Дмитрий Кулеба поздравил Майю Санду с убедительной победой на президентских выборах и передал ей приглашение от имени президента Украины Владимира Зеленского посетить Украину с визитом. Майя Санду приняла приглашение и отметила, что визит в Украину будет ее первой зарубежной поездкой в ​​должности президента", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пригласил Майю Санду в Киев в первой телефонном разговоре, на следующий день после президентских выборов. Впоследствии стало известно, что Санду осуществит свои первые зарубежные визиты в Киев и Бухарест, однако до сих пор не сообщалось, какой из них будет первым.

Дмитрий Кулеба во время встречи поблагодарил Майю Санду за ее четкую и последовательную позицию по поводу российской агрессии и оккупации Крыма, а также предложил ей присоединиться к инициированной Украиной Крымской платформе.

"Со своей стороны, мы и в дальнейшем будем поддерживать территориальную целостность Молдовы в процессе приднестровского урегулирования и совместно настаивать на выводе российских войск из региона Приднестровье", - отметил Дмитрий Кулеба.

Инаугурация Майи Санду запланирована на 24 января.

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