Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Португалія виплатить компенсацію родині українця, вбитого в аеропорту Лісабона

Четвер, 10 грудня 2020, 22:13

Уряд Португалії виплатить компенсацію родині громадянина України Ігоря Гоменюка, який помер після затримання в аеропорту Лісабона у березні цього року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє португальський RTP.

Про рішення 10 грудня оголосив міністр внутрішніх справ Едуардо Кабріта, приурочивши його до Міжнародного дня прав людини. 

"Те, що сталося 12 березня у державних приміщеннях в аеропорту Лісабона і призвело до смерті громадянина України Ігоря Гоменюка - абсолютно неприйнятно. Це повністю суперечить стандартам прав людини, які Португалія поважає, і яких її служби безпеки та посадовці зобов’язані суворо дотримуватися", - зазначив міністр. 

Рада міністрів доручила уповноваженому з прав людини встановити розмір компенсації, що буде виплачена родині загиблого українця, до початку судового процесу над співробітниками міграційної служби, яких звинуватили у його смерті. Суд почнеться на початку 2021 року.

Міністр внутрішніх справ повідомив також, що до квітня 2021 року має бути встановлена "вся правда і всі обставини" інциденту та що ці запевнення вже передали послу України у Португалії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба згодом повідомив, що обговорив це питання з португальською стороною. 

"Я був на зв’язку з португальским колегою щодо вбивства у березні нашого громадянина Ігоря Гоменюка, наполягав на справедливості. Сьогодні уряд Португалії вирішив виплатити компенсації вдові та дітям. Очікую, що за підсумками розслідування суд встановить винним належне покарання", - повідомив він. 

Нагадаємо, інцидент із загибеллю українця стався ще у березні 2020 року. 40-річного Ігоря Гоменюка затримали в аеропорту Лісабона за спробу в’їхати в країну без дійсної візи. Невдовзі після затримання він помер. Трьох офіцерів SEF, причетних до інциденту, згодом затримали та висунули їм звинувачення у вбивстві. 

Останніми тижнями тема знову активно обговорюється у Португалії. На тлі скандалу глава Служби у справах іноземців та кордонів Португалії (SEF) напередодні подала у відставку

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів

Президент не зможе одноосібно вивести США з НАТО − закон

У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Усі новини...
Останні новини
10:59
Розтрата 18 мільйонів ДП "Антонов": справу скерували до суду
10:50
Конгрес США схвалив заборону імпорту ядерного палива з РФ
10:49
інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС
10:49
Формула майбутнього: як під час війни 13 математиків будують в Україні центр передових досліджень
10:44
відеоПереможець "Молодості". Вийшов трейлер української драми "Як там Катя?"
10:36
Три пункти пропуску з Польщі досі заблоковані, у чергах стоять 2600 фур
10:26
Здала важкопоранених бійців ЗСУ у полон: лікарка з Маріуполя отримала довічний термін
10:25
"Українська правда" вчетверте оголосить переможців своєї премії
10:20
Люди можуть бути "жайворонками" завдяки успадкованим генам неандертальців – дослідження
10:00
Світовий банк виділить Україні додаткові 1,3 мільярда доларів
Усі новини...
Реклама: