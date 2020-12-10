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Португалия выплатит компенсацию семье украинца, убитого в аэропорту Лиссабона

Четверг, 10 декабря 2020, 23:13

Правительство Португалии выплатит компенсацию семье гражданина Украины Игоря Гоменюка, умершего после задержания в аэропорту Лиссабона в марте этого года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает португальский RTP.

О решении 10 декабря объявил министр внутренних дел Эдуардо Кабрита, приурочив его к Международному дню прав человека.

"То, что произошло 12 апреля в государственных помещениях в аэропорту Лиссабона и привело к смерти гражданина Украины Игоря Гоменюка - абсолютно неприемлемо. Это полностью противоречит стандартам прав человека, которые Португалия уважает, и которые ее службы безопасности и должностные лица обязаны строго соблюдать", - отметил министр.

Совет министров поручил уполномоченному по правам человека установить размер компенсации, которая будет выплачена семье погибшего украинца, до начала судебного процесса над сотрудниками миграционной службы, которых обвинили в его смерти. Суд начнется в начале 2021 года.

Министр внутренних дел сообщил также, что до апреля 2021 года должна быть установлена ​​"вся правда и все обстоятельства" инцидента и что эти заверения передали послу Украины в Португалии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впоследствии сообщил, что также обсудил вопрос с португальской стороной.

"Я был на связи с португальским коллегой по поводу убийства в марте нашего гражданина Игоря Гоменюка, настаивал на справедливости. Сегодня правительство Португалии решило выплатить компенсации вдове и детям. Ожидаю, что по итогам расследования суд установит для виновных должное наказание", - сообщил он.

Напомним, инцидент с гибелью украинца произошел в марте 2020 года. 40-летнего Игоря Гоменюка задержали в аэропорту Лиссабона за попытку въехать в страну без действительной визы. Вскоре после задержания он умер. Трех офицеров SEF, причастных к инциденту, впоследствии задержали и предъявили им обвинения в убийстве.

В последние недели тема снова активно обсуждается в Португалии. На фоне скандала глава Службы по делам иностранцев и границ Португалии (SEF) накануне подала в отставку.



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