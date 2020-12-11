Затримано банду, якою керували "вори в законі" із Росії

Національна поліція затримала лідера та 9 учасників транснаціональної злочинної організації, які займались вимаганням коштів від 20 до 800 тисяч доларів. Кришували ці злочини "вори в законі", що перебувають в Росії.

Джерело: пресслужба МВС

Дослівно: "Лідер та учасники організації, діючи під "дахом" російських "ворів в законі", "спеціалізувалися" на вимаганні коштів та викраденні людей. Загалом за результатами проведення трьох етапів поліцейської спецоперації затримано лідера та дев’ять учасників, ще двох - оголошено у розшук".

Деталі: Спецоперація тривала у декілька етапів. 10 грудня був проведений третій, під час якого і затримали членів етнічної банди. У перші два етапи було затримано лідера та чотирьох учасників групи.

Зазначається, що у злочинної організації було два "підрозділи" – у Києві та Одесі, хоча "працювали", не лише в цих областях. Загалом до складу групи входило 12 осіб. Лідер та учасники угруповань – вихідці із іншої країни.

Під час фіксації їх діяльності силовики встановили осіб, які допомагали їм займатись вимаганням та іншими злочинами.

Затриманих підозрюють у скоєнні кількох фактів вимагання коштів та викрадення людей з метою отримати викуп або вчинення певних дій на користь зловмисників.

"Суми, які вимагали, коливалися від 20 000 гривень до 800 000 доларів США. Кримінальні злочини здійснювалися під керівництвом двох "ворів в законі", які перебувають на території РФ, та супроводжувалися фізичним насильством", – йдеться у повідомленні.

10 грудня було затримано п’ять учасників банди. За місцем їх проживання та в автівках було вилучено зброю та набої, ножі, "чорнові" записи, розписки, печатки, флешки, гроші, транспортні засоби та інші речі, які свідчать про їх злочинну діяльність.

Затримані раніше лідер та четверо учасників перебувають під вартою. Ще чотирьох осіб примусово видворили за межі України через порушення норм міграційного законодавства.

Двом фігурантам вже повідомили про підозру у створенні злочинної організації та вимаганні. Ще троє, окрім зазначених статей, підозрюються у незаконному позбавленні волі або викраденні людини.

Загалом за результатами проведення трьох фаз спецоперації для ліквідації діяльності на території України злочинної організації поліцейські затримали 10 осіб, ще двох – оголошено у розшук.

Наразі вирішується питання про обрання п’ятьом фігурантам запобіжних заходів.