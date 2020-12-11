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Задержана банда, которой руководили "воры в законе" из России

Пятница, 11 декабря 2020, 00:57
Задержана банда, которой руководили воры в законе из России
Фото: Нацполиция

Национальная полиция задержала лидера и 9 участников транснациональной преступной организации, которые занимались вымогательством средств от 20 до 800 тысяч долларов. Крышевали эти преступления "воры в законе", что находятся в России.

Источник: пресс-служба МВД

Дословно: "Лидер и участники организации, действуя под  "крышей" русских "воров в законе", "специализировались" на вымогательстве и похищении людей. В целом по результатам проведения трех этапов полицейской спецоперации задержан лидер и девять участников, еще двух – объявлено в розыск".

Детали: Спецоперация проходила в несколько этапов. 10 декабря был проведен третий, во время которого и задержали членов этнической банды. В первые два этапа был задержан лидер и четыре участника группы.

Отмечается, что в преступной организации было два "подразделения" – в Киеве и Одессе, хотя "работали" они не только в этих областях. Всего в состав группы входило 12 человек. Лидер и участники группировок – выходцы из другой страны.

 

Во время фиксации их деятельности силовики установили лиц, которые помогали им заниматься вымогательством и другими преступлениями.

Задержанных подозревают в совершении нескольких фактов вымогательства средств и похищения людей с целью получения выкупа или совершения определенных действий в пользу злоумышленников.

"Суммы, которые требовали, колебались от 20 000 гривен до 800 000 долларов США. Уголовные преступления совершались под руководством двух "воров в законе", находящихся на территории РФ, и сопровождались физическим насилием", – говорится в сообщении.

10 декабря были задержаны пять участников банды. По месту жительства и в автомобилях было изъято оружие и боеприпасы, ножи, "черновые" записи, расписки, печати, флешки, деньги, транспортные средства и другие вещи, которые свидетельствуют об их преступной деятельности.

 

Задержанные ранее лидер и четверо участников находятся под стражей. Еще четыре человека принудительно выдворили за пределы Украины из-за нарушения норм миграционного законодательства.

Двум фигурантам уже сообщили о подозрении в создании преступной организации и вымогательстве. Еще троих, кроме указанных статей, подозревает в незаконном лишении свободы или похищении человека.

В целом по результатам проведения трех фаз спецоперации по ликвидации деятельности на территории Украины преступной организации полицейские задержали 10 человек, еще двое – объявлены в розыск.

Сейчас решается вопрос об избрании пяти фигурантам мер.

Украинская правда

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Темы: полициякриминал
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