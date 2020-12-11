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США готують санкції проти Туреччини через покупку військової техніки РФ – ЗМІ

П'ятниця, 11 грудня 2020, 02:55

Сполучені Штати планують запровадити санкції проти Туреччини через придбання нею російської військової техніки, зокрема системи ППО С-400.

Джерело: Reuters 

Деталі: Відповідну інформацію агентству підтвердили п’ять джерел, включно із офіційними особами США. 

Про рішення може бути оголошено в будь-який день. Ймовірно, це відбудеться в п’ятницю, хоча, можливо, що і в четвер.  Санкції будуть направлені на оборонну промисловість Туреччини та її очільника Ісмаїла Деміра. 

Зазначається, що після цих новин, турецька ліра впала на 1,4%. 

Один із високопосадовців Туреччини заявив, що санкції нашкодять відносинам між двома членами НАТО (Вашингтоном та Анкарою – УП). "Санкції не дадуть результату, але будуть контрпродуктивними. Вони нашкодять відносинам", – сказав він. У свою чергу Туреччина виступає за вирішення цього питання шляхом перемовин. 

У Reuters вважають, що рішення про санкції дасть сигнал всьому світу щодо наслідків придбання російської військової техніки. 

Угода про постачання системи ППО була укладена ще у 2017 році. Через два роки Туреччина отримали замовлені С-400.

Українська правда
Теми: СШАТуреччинасанкціїзброя


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