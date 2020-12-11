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США готовят санкции против Турции из-за покупки военной техники РФ – СМИ

Пятница, 11 декабря 2020, 02:55

Соединенные Штаты планируют ввести санкции против Турции из-за приобретение ею российской военной техники, в частности системы ПВО С-400.

Источник: Reuters

Детали: Соответствующую информацию агентству подтвердили пять источников, включая официальных лиц США.

Об решении может быть объявлено в любой день. Вероятно, это произойдет в пятницу, хотя, возможно, что и в четверг. Санкции будут направлены на оборонную промышленность Турции и ее руководителя Исмаила Демира.

Отмечается, что после этих новостей, турецкая лира упала на 1,4%.

Один из высокопоставленных чиновников Турции заявил, что санкции навредят отношениям между двумя членами НАТО (Вашингтоном и Анкарой – УП). "Санкции не дадут результата, но будут контрпродуктивными. Они навредят отношениям", – сказал он. В свою очередь Турция выступает за решение этого вопроса путем переговоров.

В Reuters считают, что решение о санкциях даст сигнал всему миру касательно последствий приобретения российской военной техники.

Соглашение о поставках системы ПВО было заключено еще в 2017 году. Через два года Турция получили заказанные С-400.

Украинская правда
Темы: СШАТурциясанкцииоружие


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