Ожеледь та ожеледиця: українців попереджають про небезпеку
П'ятниця, 11 грудня 2020, 08:10
В Україні триває погіршення погодних умов, через ожеледицю в деяких регіонах можуть бути слизькими дороги та вулиці.
Джерело: ДСНС із посиланням на Український гідрометцентр
Деталі: 11 грудня на Правобережжі мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь; на решті території без опадів.
У північно-східній частині, північних та центральних областях подекуди ожеледиця.
Вночі у західних областях, вдень в Приазов'ї пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Дослівно: "Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць!".