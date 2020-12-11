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Ожеледь та ожеледиця: українців попереджають про небезпеку 

П'ятниця, 11 грудня 2020, 08:10

В Україні триває погіршення погодних умов, через ожеледицю в деяких регіонах можуть бути слизькими дороги та вулиці. 

Джерело: ДСНС із посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: 11 грудня на Правобережжі мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь; на решті території без опадів. 

У північно-східній частині, північних та центральних областях подекуди ожеледиця. 

Вночі у західних областях, вдень в Приазов'ї пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Дослівно: "Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць!". 



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