Ожеледь та ожеледиця: українців попереджають про небезпеку 

В Україні триває погіршення погодних умов, через ожеледицю в деяких регіонах можуть бути слизькими дороги та вулиці.

Джерело: ДСНС із посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: 11 грудня на Правобережжі мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь; на решті території без опадів.

У північно-східній частині, північних та центральних областях подекуди ожеледиця.

Вночі у західних областях, вдень в Приазов'ї пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Дослівно: "Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць!".