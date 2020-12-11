Гололед и гололедица: украинцев предупреждают об опасности
Пятница, 11 декабря 2020, 07:10
В Украине продолжается ухудшение погодных условий, из-за гололеда в некоторых регионах могут быть скользкими дороги и улицы.
Источник: ГСЧС со ссылкой на Украинский гидрометцентр
Детали: 11 декабря на Правобережье мокрый снег и дождь, местами гололед, на остальной территории без осадков.
В северо-восточной части, северных и центральных областях местами гололедица.
Ночью в западных областях, днем в Приазовье порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Дословно: "Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог!".