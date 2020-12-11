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Гололед и гололедица: украинцев предупреждают об опасности

Пятница, 11 декабря 2020, 07:10

В Украине продолжается ухудшение погодных условий, из-за гололеда в некоторых регионах могут быть скользкими дороги и улицы.

Источник: ГСЧС со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: 11 декабря на Правобережье мокрый снег и дождь, местами гололед, на остальной территории без осадков.

В северо-восточной части, северных и центральных областях местами гололедица.

Ночью в западных областях, днем ​​в Приазовье порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Дословно: "Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог!".

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