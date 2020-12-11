Людиною року "Time" назвав Джо Байдена й Камалу Харріс

Журнал "Time" назвав "Людиною року – 2020" Джо Байдена, який оголосив про свою перемогу на виборах президента США, і Камалу Харріс, яка повинна стати його віце-президентом.

Джерело: "Time" та "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова редактора "Time" Едварда Фельсенталя: "Вибір "Людини року" рідко буває легким, а цього року був набагато складнішим, ніж у більшості попередніх. (...) Можна з упевненістю сказати, що історики будуть дивитися на 2020 рік як на вирішальний поворотний момент на багатьох фронтах. Джо Байден і Камала Харріс – це дві персони, чий вибір відобразив основні події цього року і чиї долі визначатимуть роль нації у світі і майбутнє американського експерименту".

Деталі: Цього року в списку претендентів на звання було всього чотири кандидати: Джо Байден, чинний президент США Дональд Трамп, головний інфекціоніст США Ентоні Фаучи разом з медичними працівниками, які борються з COVID-19, і "Рух за расову справедливість", організований після смерті афроамериканця Джорджа Флойда.

Відзначається, що Трамп був силою руйнування і розділення впродовж останніх 4 років, а Байден і Харріс показують, куди рухається нація, яка являє собою суміш етнічних груп, життєвого досвіду та світоглядів, і якій потрібен спільний шлях.

Довідка: У минулому році "Людиною року" стала еко-активістка Грета Тунберг. Вона була наймолодшою "людиною року", а Джо Байден став одним із найстарших. Йому 78 років, а Камалі Харріс 56 років.