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Человеком года "Time" назвал Джо Байдена и Камалу Харрис 

Пятница, 11 декабря 2020, 08:19
Человеком года Time назвал Джо Байдена и Камалу Харрис 

Журнал "Time" назвал "Человеком года – 2020" Джо Байдена, объявившего о своей победе на выборах президента США, и Камалу Харрис, которая должна стать его вице-президентом.

Источник: "Time" и "Интерфакс-Украина

Прямая речь редактора "Time" Эдварда Фельсенталя: "Выбор "Человека года" редко бывает легким, а в этом году был намного сложнее, чем в большинстве предыдущих. (...) Можно с уверенностью сказать, что историки будут смотреть на 2020 год как на решающий поворотный момент на многих фронтах. Джо Байден и Камала Харрис это две персоны, чей выбор отразил основные события этого года и чьи судьбы будут определять роль нации в мире и будущее американского эксперимента".

 

Детали: В этом году в списке претендентов на звание было всего четыре кандидата: Джо Байден, действующий президент США Дональд Трамп, главный инфекционист США Энтони Фаучи вместе с медицинскими работниками, борющимися с COVID-19, и "Движение за расовую справедливость", организованное после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Отмечается, что Трамп был силой разрушения и разделения в течение последних 4 лет, а Байден и Харрис показывают, куда движется нация, которая представляет собой смесь этнических групп, жизненного опыта и мировоззрений, и которой нужен общий путь.

Справка: В прошлом году "Человеком года " стала эко-активистка Грета Тунберг. Она была самым младшим "человеком года", а Джо Байден стал одним из самых старших. Ему 78 лет, а Камале Харрис 56 лет. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: БайденСША
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