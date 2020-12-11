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Человеком года "Time" назвал Джо Байдена и Камалу Харрис 

Пятница, 11 декабря 2020, 09:19

Журнал "Time" назвал "Человеком года – 2020" Джо Байдена, объявившего о своей победе на выборах президента США, и Камалу Харрис, которая должна стать его вице-президентом.

Источник: "Time" и "Интерфакс-Украина

Детали: В этом году в списке претендентов на звание было всего четыре кандидата: Джо Байден, президент США Дональд Трамп, главный инфекционист США Энтони Фаучи вместе с медицинскими работниками, борющимися с COVID-19, и "Движение за расовую справедливость", организованное после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

По мнению редакции журнала, Джо Байден и Камала Харрис будут определять роль американцев в мире и их будущее в дальнейшем. 

Отмечается, что сейчас они партнеры, но в начале дебатов среди демократов были соперниками – и в июне 2019 года оба не выглядели лидерами, хотя Харрис задала тон дискуссии рассовым вопросом.

 

Прямая речь редактора "Time" Эдварда Фельсенталя: "Выбор "Человека года" редко бывает легким, а в этом году был намного сложнее, чем в большинстве предыдущих. (...) Можно с уверенностью сказать, что историки будут смотреть на 2020 год как на решающий поворотный момент на многих фронтах. Джо Байден и Камала Харрис это две персоны, чей выбор отразил основные события этого года и чьи судьбы будут определять роль нации в мире и будущее американского эксперимента".

Справка: В прошлом году "Человеком года " стала эко-активистка Грета Тунберг.



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