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ЄС домовився скоротити вуглецеві викиди на 55% до 2030 року

П'ятниця, 11 грудня 2020, 10:23

Лідери ЄС в п'ятницю домовилися про скорочення вуглецевих викидів до 2030 року на 55%.

Такої угоди вони досягли у ніч на п’ятницю на зустрічі в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Європа - лідер в боротьбі зі зміною клімату", - прокоментував у п'ятницю вранці в Twitter президент Європейської ради Шарль Мішель.

Переговори щодо цільового показника просувалися повільно через побоювання, що бідніші країни Центральної і Східної Європи, які є залежними від вугілля, понесуть основний тягар від цього рішення.

Щоб розвіяти ці побоювання, остаточний текст рішення запевняє їх у фінансовій та нормативної підтримці. 

Угода також дає гарантії, що вони можуть використовувати ядерну енергію та природний газ для заміни більш брудних викопних видів палива.

В угоді також міститься заклик до реформування системи торгівлі викидами з виділенням Фонду модернізації, який надаватиме підтримку біднішим і залежним від вугілля країнам. За словами посадовців, цей крок особливо спрямований на Польщу, яка до самого кінця чинила найбільший опір.

Остаточно угоду ще потрібно узгодити з Європейським парламентом, який хоче 60-відсоткового скорочення, але навряд чи досягне великих успіхів.

Досягнення більш жорсткої мети на період до 2030 року означає, що в наступному році Єврокомісія представить нову нормативну базу, націлену на кожен сектор економіки.

Теми: ЄСекологія


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