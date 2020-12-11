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ЕС договорился сократить углеродные выбросы на 55% к 2030 году

Пятница, 11 декабря 2020, 09:23

Лидеры ЕС в пятницу договорились о сокращении углеродных выбросов к 2030 году на 55%.

Такого соглашения они достигли в ночь на пятницу на встрече в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Европа - лидер в борьбе с изменением климата", - прокомментировал в пятницу утром в Twitter президент Европейского совета Шарль Мишель.

Переговоры по целевому показателю продвигались медленно из-за опасений, что бедные страны Центральной и Восточной Европы, которые зависимы от угля, понесут основную тяжесть от этого решения.

Чтобы развеять эти опасения, окончательный текст решения заверяет их в финансовой и нормативной поддержке.

Соглашение также дает гарантии, что они могут использовать ядерную энергию и природный газ для замены более грязных ископаемых видов топлива.

В соглашении также содержится призыв к реформированию системы торговли выбросами с выделением Фонда модернизации, который будет оказывать поддержку бедным и зависимым от угля странам. По словам чиновников, этот шаг особенно направлен на Польшу, которая до самого конца оказывала наибольшее сопротивление.

Окончательно соглашение еще нужно согласовать с Европейским парламентом, который хочет 60-процентного сокращения, но вряд ли достигнет больших успехов.

Достижения более жесткой цели на период до 2030 года означает, что в следующем году Еврокомиссия представит новую нормативную базу, нацеленную на каждый сектор экономики.

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Темы: ЕСэкология
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