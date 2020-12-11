У Росії зареєстрована рекордна смертність від COVID: 613 осіб за добу

Станом на ранок 11 грудня в Росії зареєстровані 28 585 нових випадків зараження коронавирусною інфекцією і 613 летальних випадків від коронавірусу.

Джерело: "Meduza" з посиланням на оперативний штаб РФ із боротьби з вірусом і Росспоживнагляд

Деталі: Кількість нових випадків збільшилася на 658 випадків у порівнянні з попередньою добою.

Найбільше хворих у Москві (+7215 осіб за добу), Санкт-Петербурзі (+3779) і Підмосков'ї (+1370).

За минулу добу, за даними штабу, від інфекції померли 613 пацієнтів. Це максимальне значення з моменту початку спостережень.

Загальна кількість інфікованих в РФ досягла 2 597 711 осіб. Померли від коронавірусу з весни 45 893 громадян Росії.

Одужали в цілому 2 059 840 осіб, у тому числі 26 171 пацієнт виписаний із лікарень за минулий день.

У Російській Федерації проведено понад 81,5 мільйона лабораторних досліджень на наявність COVID-19, у тому числі 543 тисячі тестів зроблено за попередні 24 години.