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В России зарегистрирована рекордная смертность от COVID: 613 человек за сутки

Пятница, 11 декабря 2020, 10:31

По состоянию на утро 11 декабря в России зарегистрированы 28 585 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и  613 летальніх случаев от коронавируса. 

Источник: "Meduza" со ссылкой на оперативный штаб РФ по борьбе с вирусом и Роспотребнадзор

Детали: Количество новых случаев увеличилось на 658 случаев по сравнению с предыдущими сутками. 

Больше всего заболевших в Москве (+7215 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+3779) и Подмосковье (+1370).

За минувшие сутки, по данным штаба, от инфекции умерли еще 613 пациентов. Это максимальное значение с момента начала наблюдений. 

 
стопкоронавирус.рф

Общее число инфицированных в РФ достигло 2 597 711 человек. Скончались от коронавируса с весны 45 893 граждан России.

Выздоровели в общей сложности 2 059 840 человек, в том числе 26 171 пациент выписан из больниц за минувший день.

В Российской Федерации проведены свыше 81,5 миллиона лабораторных исследований на наличие COVID-19, в том числе 543 тысячи тестов сделаны за последние 24 часа.

Темы: коронавирусCovid-2019Росcия


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