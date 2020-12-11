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Зеленський візьме участь у засіданні "Венеційки", де затвердять рішення щодо КСУ

П'ятниця, 11 грудня 2020, 11:56

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю, 11 грудня, візьме участь в онлайн-засіданні Венеційської комісії, на якому мають затвердити два термінові висновки щодо наслідків рішень КСУ. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на порядок денний засідання.

Обидва термінові висновки "Венеційка" розглянула за запитом Зеленського від 25 листопада 2020 року. 

Перший терміновий висновок, опублікований 9 грудня, присвячений наслідкам рішення для антикорупційного законодавства та пропонує варіанти для Верховної Ради щодо тлумачення цього рішення. 

У другому висновку розглядається питання про реформування Конституційного суду. "Венеційка", зокрема, радить внести зміни до закону про Конституційний суд. Водночас, висновок не містить рекомендацій щодо очищення Конституційного суду. 

"Венеційській комісії пропонується затвердити обидва термінових висновки на пленарному засіданні, що відкривається сьогодні в режимі онлайн, в якому, як очікується, візьме участь президент Зеленський", - сказано в порядку денному.

Детально про перший з оприлюднених висновків Венеційської комісії у відповідь на запит президента Володимира Зеленського читайте у статті КС звинуватили в узурпації: "Венеційка" розповіла, що робити з рішенням про е-декларування.

Теми: ЗеленськийКонституціяКС


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