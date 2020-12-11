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Зеленский примет участие в заседании "Венецианки", где утвердят решение о КСУ

Пятница, 11 декабря 2020, 11:56

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 11 декабря, примет участие в онлайн-заседании Венецианской комиссии, на котором должны утвердить два срочных заключения о последствиях решений КСУ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на повестку дня заседания.

Оба срочных заключения "Венецианка" рассмотрела по запросу Зеленского от 25 ноября 2020 года.

Первое срочное заключение, опубликованное 9 декабря, посвящено последствиям решения для антикоррупционного законодательства и предлагает варианты для Верховной рады относительно толкования этого решения.

Во втором заключении рассматривается вопрос о реформировании Конституционного суда. "Венецианка", в частности, советует внести изменения в закон о Конституционном суде. В то же время решение не содержит рекомендаций по очищению Конституционного суда.

"Венецианской комиссии предлагается утвердить оба срочных заключения на пленарном заседании, которое открывается сегодня в режиме онлайн и в котором, как ожидается, примет участие президент Зеленский", - говорится в повестке дня.

Подробно о первом из обнародованных заключений Венецианской комиссии в ответ на запрос президента Владимира Зеленского читайте в статье: КС обвинили в узурпации: "Венецианка" рассказала, что делать с решением о е-декларировании

Темы: ЗеленскийКонституцияКС


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