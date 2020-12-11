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З Росії в Україну проривався мікроавтобус із контрабандною ікрою

П'ятниця, 11 грудня 2020, 11:21
З Росії в Україну проривався мікроавтобус із контрабандною ікрою

На кордоні з Росією виявили обгорілий "УАЗ", який не зміг здолати інженерну перешкоду українських прикордонників.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Деталі: Транспортний засіб, передня частина якого височіла над ровом майже у вертикальному положенні, намагався порушити кордон на ділянці відділу прикордонної служби "Вовчанськ" Харківського загону.

Так званий протиконтрабандний рів став нездоланною перешкодою для порушника.

Під час огляду транспортного засобу в ньому та поряд були виявлені залишки червоної ікри, поряд лежала тара з-під чорної ікри. Осіб в "УАЗі" чи поряд із ним не було.

За словами прикордонників, ознаки горіння мікроавтобуса вказують на можливість того, що його підпалили зумисно, можливо, щоб приховати сліди протиправної діяльності.

Наголошується, що з українського боку жодних слідів діяльності контрабандистів не виявлено.

Дослівно ДПСУ: "Сліди мікроавтобуса чітко свідчили, що він рухався з боку Росії. Факт, того, що УАЗ рухався з їхнього боку представники прикордонної служби ФСБ РФ визнали".

Українська правда

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Теми: контрабандаРосіяПрикордонна служба
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