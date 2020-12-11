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Из России в Украину прорывался микроавтобус с контрабандной икрой

Пятница, 11 декабря 2020, 12:21

На границе с Россией обнаружили обгоревший "УАЗ", который не смог преодолеть инженерное препятствие украинских пограничников.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Транспортное средство, передняя часть которого возвышалась над рвом почти в вертикальном положении, пытался нарушить границу на участке отдела пограничной службы "Волчанск" Харьковского отряда.

Так называемый противоконтрабандный ров стал непреодолимым препятствием для нарушителя.

Во время осмотра транспортного средства в нем и рядом были обнаружены остатки красной икры, рядом лежала тара из-под черной икры. Лиц в "УАЗе" или рядом с ним не было.

По словам пограничников, микроавтобус могли поджечь умышленно, чтобы скрыть следы противоправной деятельности.

Отмечается, что с украинской стороны никаких следов деятельности контрабандистов не обнаружено.

Дословно ГПСУ: "Следы микроавтобуса четко свидетельствовали, что он двигался со стороны России. Тот факт, того, что УАЗ двигался с их стороны представители пограничной службы ФСБ РФ признали".

Украинская правда
Темы: контрабандаРосcияПограничная служба


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