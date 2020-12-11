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Знаменитий корейський режисер Кім Кі Дук помер від СOVID

П'ятниця, 11 грудня 2020, 11:37
Знаменитий корейський режисер Кім Кі Дук помер від СOVID
Фото livejournal.com

Відомий корейський режисер Кім Кі Дук помер в Латвії від коронавірусу.

Джерело: Delfi.lv з посиланням на директора ArtDocFest/Rīga Віталія Манського

Пряма мова: "Лауреат Каннського, Венеціанського і Берлінського кінофестивалів, режисер Кім Кі Дук приїхав до Латвії 20 листопада, а починаючи з 5 грудня не виходив на зв'язок".

Деталі: Він додав, що 11 грудня з'явилася інформація про те, що режисер помер в лікарні від ускладнень COVID-19.

За словами Манського, смерть Кім Кі Дука підтвердила його перекладачка Дарина Крутова.

Посольство Південної Кореї в Латвії заявило, що поки не готове коментувати цю інформацію.

Відзначається, що в Латвію режисер прибув через Естонію з Санкт-Петербурга. За неофіційною інформацією, він планував купити будинок в Юрмалі і оформити посвідку на проживання, але на заплановану зустріч не з'явився.

Після цього його колеги забили на сполох і почали пошук по лікарнях.

Кім Кі Дук – всесвітньо відомий південнокорейський режисер і сценарист. Лауреат Венеціанського кінофестивалю за фільми "П'єта" і "Порожній будинок", Каннського кінофестивалю за фільм "Аріран", Берлінського кінофестивалю – за стрічку "Самаритянка". Також відомий як автор фільмів "Весна, літо, осінь, зима і знову весна", "Натягнута тятива", "Час", "Зітхання".

Кім Кі Дуку було 59 років.

"Українська правда" у Threads

Теми: Латвіякоронавірускультура
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