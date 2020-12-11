Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Знаменитый корейский режиссер Ким Ки Дук умер от СOVID

Пятница, 11 декабря 2020, 12:37
Фото livejournal.com

Известный корейский режиссер Ким Ки Дук умер в Латвии от коронавируса.

Источник: Delfi.lv со ссылкой на директора ArtDocFest/Rīga Виталия Манского

Прямая речь: "Лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей, режиссер Ким Ки Дук приехал в Латвию 20 ноября, а начиная с 5 декабря не выходил на связь".

Детали: Он добавил, что 11 декабря появилась информация о том, что режиссер умер в больнице от осложнений COVID-19.

По словам Манского, смерть Ким Ки Дука подтвердила его переводчица Дарья Крутова.

Посольство Южной Кореи в Латвии заявило, что пока не готово комментировать эту информацию.

Отмечается, что в Латвию режиссер прибыл через Эстонию из Санкт-Петербурга. По неофициальной информации, он планировал купить дом в Юрмале и оформить вид на жительство, но на запланированную встречу не явился.

После этого его коллеги подняли тревогу и начали поиск по больницам.  

Ким Ки Дук – всемирно известный южнокорейский режиссер и сценарист. Лауреат Венецианского кинофестиваля за фильмы "Пьета" и "Пустой дом", Каннского кинофестиваля за фильм "Ариран", Берлинского кинофестиваля – за ленту "Самаритянка". Также известен как автор фильмов "Весна, лето, осень, зима и снова весна", "Натянутая тетива", "Время", "Вздох".

Ким Ки Дуку было 59 лет.

Темы: Латвиякоронавирускультура


powered by lun.ua
Главное сегодня

Представителя омбудсмена Лисянского уволили после драки в гостинице

Знаменитый корейский режиссер Ким Ки Дук умер от СOVID

Бутусов подает в суд на Минобороны: будет требовать извинений за хамство

В Киеве за вечер от гололеда пострадали больше 160 человек

Второй за неделю максимум смертельных случаев от COVID: 285 за сутки

ВидеоВенедиктова не доплатила за проживание на госдаче, на которую и так имела "скидку" – "Схемы"

Все новости...
Латвия
В Латвии провели обыски из-за возможного нарушения санкций ЕС, связанных с Украиной
Латвия вводит режим ЧС из-за коронавируса
В Латвии радио оштрафовали за интервью с Жириновским
Последние новости
14:01
"Слуга народа" возглавил Харьковский облсовет
13:40
В Фонде госимущества планируют продать Центрэнерго в конце 2021 года
13:18
Оправданного в Италии Маркива заочно арестовали в России
13:12
Зеленский: Украина открыта для мира как инвестиционная гавань во время перемен
13:05
Украинскую чиновницу в ОРЛО заставили шпионить – суд признал госизмену
13:01
Какой должна быть первая помощь, если вы поскользнулись и упали на лед
12:53
Продажи авиабилетов Lufthansa на лето выросли втрое
12:52
Представителя омбудсмена Лисянского уволили после драки в гостинице
12:37
Знаменитый корейский режиссер Ким Ки Дук умер от СOVID
12:33
В России смертник с криками: "Аллах Акбар" взорвал себя возле здания ФСБ - росСМИ
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!