Знаменитый корейский режиссер Ким Ки Дук умер от СOVID

Известный корейский режиссер Ким Ки Дук умер в Латвии от коронавируса.

Источник: Delfi.lv со ссылкой на директора ArtDocFest/Rīga Виталия Манского

Прямая речь: "Лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей, режиссер Ким Ки Дук приехал в Латвию 20 ноября, а начиная с 5 декабря не выходил на связь".

Детали: Он добавил, что 11 декабря появилась информация о том, что режиссер умер в больнице от осложнений COVID-19.

По словам Манского, смерть Ким Ки Дука подтвердила его переводчица Дарья Крутова.

Посольство Южной Кореи в Латвии заявило, что пока не готово комментировать эту информацию.

Отмечается, что в Латвию режиссер прибыл через Эстонию из Санкт-Петербурга. По неофициальной информации, он планировал купить дом в Юрмале и оформить вид на жительство, но на запланированную встречу не явился.

После этого его коллеги подняли тревогу и начали поиск по больницам.

Ким Ки Дук – всемирно известный южнокорейский режиссер и сценарист. Лауреат Венецианского кинофестиваля за фильмы "Пьета" и "Пустой дом", Каннского кинофестиваля за фильм "Ариран", Берлинского кинофестиваля – за ленту "Самаритянка". Также известен как автор фильмов "Весна, лето, осень, зима и снова весна", "Натянутая тетива", "Время", "Вздох".

Ким Ки Дуку было 59 лет.